CORTINA D'AMPEZZO L’hotel Dolomiti di Cortina è stato acquisito dal gruppo Ppn Hospitality, la società White Label specializzata nell’apertura e nel riposizionamento di strutture alberghiere e residenziali d’élite. L’assegnazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 continua dunque a incentivare i passaggi di mano di vecchi alberghi in Ampezzo, alcuni chiusi da decenni, talora in abbandono, come in questo caso. Il programma dei nuovi proprietari prevede due anni di lavori, per riaprire al pubblico nel dicembre 2024, dopo aver totalmente ristrutturato e ampliato quello che nacque come Motel Agip.

LA STORIA Fu progettato dall’architetto Edoardo Gellner e costruito fra il 1954 ed il 1956, in vista dei VII Giochi olimpici invernali di Cortina. Ora si prospetta la realizzazione di 75 camere, un’area benessere, un ristorante gourmet e un’apertura spettacolare, sul tetto, con vista mozzafiato sulle Dolomiti. I nuovi proprietari, del gruppo italiano di management attivo nel segmento dell’hospitality e del real estate, dei fratelli Cavandoli, annunciano che sarà convertito in un tribute hotel by Marriott international: «Siamo felici di poter guidare il nuovo corso di una delle realtà alberghiere di Cortina; siamo pronti a raccogliere questa sfida certi che l’hotel diventerà una cornice ideale per un turismo d’elite, anche in occasione delle Olimpiadi 2026, con l’obiettivo di continuare a conferire lustro a questa grande ed elitaria meta turistica italiana, nel segno della bellezza, dell’eccellenza e del glamour», dichiara Filippo Cavandoli amministratore di Ppn Hospitality.

LA VICENDA GIUDIZIARIA L’albergo fu rilevato nel luglio 2020 dal fondo Banor special situation Bss, a conclusione di una travagliata vicenda giudiziaria. Era stato chiuso nel maggio 2010, sequestrato dalla Guardia di finanza, per un’indagine della magistratura romana su un imprenditore della capitale, in carcere per bancarotta fraudolenta. Subì seri danni pochi mesi dopo: il 13 gennaio 2011, nell’albergo abbandonato senza manutenzione, il gelo ruppe le tubature dell’acqua, che dilagò nel fabbricato: intervennero i pompieri e la polizia locale. Nel bar, sala da pranzo, atrio, servizi e stanze ai piani superiori, si staccarono controsolai, precipitati al suolo. Supporti di legno, pannelli di cartongesso, tamponature non resistettero al peso, imbevuti d’acqua. I vigili del fuoco controllarono l’intero albergo, per verificare se si fossero verificati, o se ci fosse il pericolo, di cedimenti strutturali. In uno dei successivi avvisi d’asta si precisava: “il fabbricato è attualmente inutilizzato e in stato di abbandono”. La prima asta, l’11 febbraio 2014, partiva da una base di 15 milioni 68.500 euro e andò deserta. Ne seguirono altre, con vari ribassi. Cinque anni fa l’hotel concorreva, per 19 milioni di euro, al debito della Banca popolare di Vicenza. Ora guarda a una prossima rinascita.