AURONZO - L'hotel Auronzo, storica struttura ricettiva in valle d'Ansiei, è stato assegnato alla società Stayingcortina, che ha presentato all'asta l'unica manifestazione di interesse, indirizzata al curatore, l'avvocato Constantini. L'operazione sarà perfezionata in autunno, perché ora è in corso la gestione estiva, affidata dallo stesso curatore ad altro soggetto. Il gruppo Stayincortina si occupa di turismo, nella gestione di strutture ricettive e appartamenti. A Cortina d'Ampezzo gestisce gli alberghi Aquila, Olimpia, Piccolo Pocol, Al Larin e Nord, che riaprirà a breve, dopo una significativa ristrutturazione, oltre a una ventina di appartamenti. A San Vito di Cadore gestisce l'hotel Nevada, anch'esso in riapertura. Il gruppo è presente anche a Linate, con il Fasthotel, all'aeroporto. La società è di proprietà di Andrea Franceschi, che a Cortina è presente anche con l'hotel Franceschi. «Per l'hotel Auronzo, crediamo nelle potenzialità della destinazione e della struttura in particolare, per posizione e storia. Ci affacciamo a questa piazza, nuova per il nostro gruppo, con umiltà, consapevoli di essere tra i punti strategici del turismo locale».