Una piccola grande squadra fa felice Cadore e Zoldo: vinto lo scudetto Under 13 di hockey ghiaccio

Cadore/Zoldo campione d'Italia Under 13 di hockey su ghiaccio. Una piccola grande impresa. Una piccola, grandissima squadra. Una gioia per tante famiglie e in particolare per una vallata, Zoldo, in queste ultime settimane costretta ad affrontare situazioni molto difficili (incendi, viabilità "impossibile", ragazzi costretti ad alzarsi all'alba per andare a scuola). Lo sport è un mondo a parte, forse, o forse è capace di tirare fuori il meglio da ambienti che hanno nelle discipline sportive invernali una valvola di sfogo, e di sviluppo. Ieri la partita decisiva: dopo avere vinto 5-2 sabato scorso gara 1, la squadra mista dello Zoldo Ghiaccio e dell'Hockey club Cadore (ex Pieve di Cadore) è andata a vincere in Alto Adige oggi, mercoledì, contro un'altra squadra mista, Vipiteno/Bressanone. Con un risultato nettissimo e meritatissimo: 11-6. Questi i nomi della rosa di giocatori e giocatrici, perché in squadra giocano anche due femmine: Leonardo Arnoldo, Jordan Baldissarra, Benedetti, Daniele Cascella, Filippo Da Ros, Lorenzo De Carlo, Aurora De Fanti, Davide De March, Cris De Villa, Stefano Dussin, Matteo Granzotto, Victor Meneghetti, Samuel Moriello, Christian Levis, Enea Panciera, Thomas Pinazza, Katia Polloni, Alessandro Sartori, Etienne Scussel, Nicolò Traiber e Davide Votta.