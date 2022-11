FELTRE - Il Feltrino terra di talenti sportivi. L'ultima in ordine di tempo si chiama Olivia De Bortoli, classe 2008, di Feltre, giovanissima giocatrice di hockey dai sogni olimpici. Al suo esordio con la maglia della nazionale al Trofeo 4 Nazioni al Palasmeraldo di Farra (Trento), qualche settimana fa, ha già fatto vedere di che stoffa è fatta. Di lei dicono che abbia una pattinata velocissima, sguscia via che l'avversario nemmeno se ne rende conto, è rapidissima e ha un gran senso di gioco. Lei che gioca a hockey nemmeno da tantissimo, 5 anni. Ha iniziato nel 2017 dopo aver provato prima il calcio e poi il rugby, ma il dischetto nero sul ghiaccio l'aveva già stregata prima, forse guardando giocare papà Stefano (che tutti conoscono come Pippi). Lui ora si diverte con i Paleoveneti, una squadra formata da molti ex giocatori di hockey del Feltreghiaccio dei tempi d'oro, in serie A, qualcuno di loro era andato anche in nazionale. La passione si trasmette, certo, ma Olivia ha qualcosa in più. Con i pattini ai piedi e la stecca in mano si diverte da morire e la stanchezza dei lunghi trasferimenti a Pergine (con l'Under15) e Bolzano (con le ragazze dell'Eagles Alto Adige squadra che milita nel campionato italiano femminile) passa in secondo piano.

Studentessa all'Itis di Feltre (indirizzo in biotecnologie), Olivia è tesserata con il Feltreghiaccio che però non ha una squadra femminile e così c'è il papà che riesce a incastrare gli impegni di lavoro e a portarla dove può giocare. Quel papà che è anche il suo primo tifoso e che qualche settimana fa quando l'ha vista prima in maglia azzurra e poi addirittura vincere il Trofeo davanti a squadre agguerrite come Francia, Ungheria e Slovacchia, una lacrima di emozione mista a orgoglio se l'è proprio lasciata scappare. «Era la sua prima esperienza in nazionale, non pensavamo nemmeno la facessero giocare racconta il papà e invece ha giocato sempre, non l'hanno mai tolta. Per me è bello vederla così felice». La maglia della nazionale non è arrivata per fortuna o per caso. L'allenatore l'ha voluta vedere in azione in due camp diversi: uno a inizio estate con dei test atletici a Bressanone e il secondo a luglio a Fondo con 6 giorni di allenamenti sul ghiaccio. E dopo aver verificato come si muove e come gioca, la convocazione in azzurro è stato un passo obbligato. Nella storia del Feltreghiaccio prima di lei hanno indossato quella maglia, il sogno di ogni atleta, solo Emma Cossalter e Diana Da Rugna. Da Rugna è l'unica feltrina ad aver partecipato a un'Olimpiade (nel 2006 a Torino). Ma da oggi è lecito pensare che sia un primato destinato a decadere, o a essere condiviso, magari fra 4 anni. Il papà ha i piedi ben piantati per terra: «L'importante è che si diverta e abbia voglia di continuare nonostante le difficoltà di allenarsi 5 volte a settimana e di affrontare i vari trasferimenti, adesso è determinata ma deve essere costante. Se continua così, però, la possibilità che vada alle Olimpiadi è molto concreta».