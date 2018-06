â€‹Disservizi Telecom: «Telefoni muti in azienda: da tre giorni siamo offline»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FONZASO - (es) Telefoni muti da tre giorni per ladi, tagliata fuori da ogni collegamento.«I guasti sono cose che possono capitare ma devono essere riparati in temi rapidi. Per un'azienda come la nostra non poter ricevere chiamate vuol dire avere un grosso danno economico», a parlare è il titolare dell'azienda, Gian Domenico Cappellaro già presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. «Da tre giorni dalla nostra azienda non partono telefonate ma soprattutto non ne arrivano dichiara Cappellaro -. Abbiamo evidentemente contattato ripetutamente la Telecom, che è l'ente gestore della linea, ma ogni volta risponde la stessa cosa, ossia che c'è un problema alla centralina e che la stanno risolvendo. Ma al momento nulla è stato risolto. Ci hanno detto anche che è l'azienda esterna Sirti che si occupa della manutenzione per loro delle linee. A questo a noi poco interessa. Vogliamo che il