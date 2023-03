BELLUNO - Sperava di passare inosservata, ma il carico che voleva far uscire dal supermercato senza passare per le casse del supermercato Aldi, era davvero ingombrante: 40 lattine di birra che difficilmente la guardia giurata non avrebbe notato. E infatti poco prima che la ladra maldestra guadagnasse l’uscita, il vigilante, dopo averle invano intimato di fermarsi, era già scattato per fermarla.



IL PARAPIGLIA

Nel frattempo la ragazza aveva raggiunto il piazzale esterno e qui i guai sono iniziaiti anche per la guardia all’inseguimento della ladra. Ad attenderla c’era infatti un uomo con un cane al guinzaglio. Quando ha visto che la sua amica usciva dal supermercato con le birre sulle braccia inseguita dall’uomo in divisa, non ci ha pensato due volte: ha liberato il cane dal guinzaglio è lo ha aizzato contro il vigilante per convincerlo a desistere dall’inseguimento.



L’ALLARME

Una scena da film che ha paralizzato i presenti: a quell’ora, erano circa le 17, il piazzale del parcheggio era affollato e qualcuno, superato il primo shock, ha chiamato il 113 spiegando concitatamente cosa stava succedendo. L’operatore della questura ha inviato una pattuglia in via Valerio Da Pos e quando gli agenti, in pochi minuti, sono arrivati hanno trovato il vigilante ferito, la refurtiva a terra, la mancata ladra e il suo amico che stavano recuperando il cane. I due sono stati identificati: si tratta di persone note alle forze dell’ordine per piccoli precedenti. La guardia giurata è stata accompagnata al pronto soccorso dove gli sono state medicate le ferite provocate dall’aggressione del cane. Non si tratterebbe di nulla di grave, anche se lo spavento è stato grande. Per i due mancati Bonnie e Clyde invece potrebbe scattare la denuncia per lesioni e tentato furto.



