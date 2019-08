Tuffi proibiti nella Grotta azzurra: si riprendono e mettono il video in rete

di Andrea Zambenedetti

BORGO VALBELLUNA - Una semplice svista o una vera e propria sfida ai divieti? Un bagno per trovare refrigerio dall’estate torrida o la scelta di dimostrare pubblicamente quanto facile sia violare le ordinanze e le imposizioni che non si condividono? Per ora è impossibile da dire.A Mel di Borgo Valbelluna, alla Grotta Azzurra, il divieto di balneazione c’è dallo scorso anno eppure, non solo molti non lo rispettano ma, qualcuno addirittura arriva a pubblicare il video della gita proibita. Nulla di male se non fosse che in acqua non si può entrare e, quel che è peggio, nelle immagini si vede uno dei visitatori arrampicarsi nella parete a mani nude per tuffarsi. Un comportamento estremamente pericoloso.