Grigliata di famiglia in cortile, riemergono vecchi rancori e finisce a botte

SAN PIETRO DI CADORE - Doveva essere una grigliata all'aperto, nell'area consortile di una palazzina a tre piani la cui divisione tra le tre sorelle, dopo la morte della madre, non sortì buoni rapporti tra gli eredi, specie tra cognati e cugini. Sarebbe questa la genesi di un barbecue indigesto accaduto nel settembre 2012 in Val Visdende, in comune di San Pietro. Sul banco degli imputati padre e figlio Gian Romeo e Daniele De Zolt Gorio, 66 e 28 anni, accusati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il padre anche di lesioni nei confronti di Simone Marcon, parte civile.Il fatto è stato ricostruito in aula dal maresciallo della stazione di Santa Stefano che intervenne quel giorno chiamato dopo un eccesso di surriscaldamento degli animi, più che della griglia. Successivamente è stata la volta di un nipote dell'imputato che, pur potendo rifiutarsi di testimoniare, in virtù della parentela, ha voluto dare la sua versione, non certo favorevole alla difesa.