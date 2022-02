BELLUNO - A raccontare la sua storia è stato lo stesso protagonista: un pensionato che ieri pomeriggio ha preso in mano il microfono durante l'appuntamento del sabato pomeriggio al parco città di Bologna dove si danno appuntamento da mesi no green pass e no vax. L'uomo ha raccontato di non essere riuscito, per due volte a ricevere la pensione all'ufficio postale di Fortogna di Longarone proprio perché sprovvisto di green pass. Il documento dall'inizio di febbraio è infatti necessario per poter fare operazioni all'interno delle filiali di Poste Italiane. Ma dopo il primo rifiuto l'uomo non si è scoraggiato. Si è infatti sottoposto a tampone molecolare (quello che permette di avere un green pass base per 48 ore) ed ha atteso il proprio turno con il certificato negativo in mano. L'uomo non ha però provveduto a scaricare il codice Qr che è l'unico che i sistemi sono in grado di riconoscere (ed è anche l'unico dato che gli impiegati possono maneggiare a differenza del referto sanitario). Per questa ragione anche la seconda volta è stato respinto dall'ufficio postale.

Ma non basta perché nella stessa situazione di stallo si trova anche la moglie che ha una raccomandata giacente allo stesso ufficio postale. In cui gli impiegati non possono certo violare la legge. Un racconto andato in scena davanti al nutrito gruppetto di persone che da mesi si incontra ogni sabato per protestare contro le misure del governo in materia di pandemia. Nel frattempo, fortunatamente, i dati che arrivano dagli ospedali lasciano intravedere uno spiraglio sul fronte della pandemia. Tre pazienti positivi sono stati dimessi dai reparti covid degli ospedali di Belluno, un quarto è stato trasferito dalla terapia intensiva. Altri tre sono stati dimessi dall'ospedale di Comunità di Feltre.