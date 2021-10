BELLUNO - Inascoltati gli appelli delle sigle sindacali militari e forze di polizia in tema di green pass. Anche in provincia ci sarebbero stati dei disguidi, a parlarne il Dipartimento Difesa provinciale di Fratelli d'Italia. L'11 ottobre, infatti, «sono arrivate le disposizioni per l'Arma dei Carabinieri, il 12 sera sono arrivate le circolari emanate dallo Stato Maggiore della Difesa con notevole ritardo perché proprio a ridosso della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati