​Il ministro del Turismo Gravaglia contro Speranza: «Manca rispetto per i lavoratori della montagna»

Nell'ordinanza del ministro Speranza sullo sci «è mancato il rispetto per i lavoratori della montagna. Per l'Italia serve un modello buono, come quello del Veneto». Lo ha detto il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, in collegamento con l'emittente tv Telenuovo. «Non entro nel merito del metodo - ha aggiunto - ma non può funzionare così». «Invece del bonus monopattino, parliamo di incentivi per chi lavora in montagna. Non si deve parlare di turismo, ma di industria del turismo», ha concluso Garavaglia, precisando che «il ministero del Turismo è stata una richiesta esplicita di Salvini. Soddisfatti che Draghi l'abbia accolta».

