Grandne, vento e neve: paura e danni in tutta la provincia

BELLUNO - Ondata di maltempo stamane, 26 febbraio, in provincia dalla parte alta in giù. Una casa è stata scoperchiata dal vento a Vigo di Cadore, un furgone è finito fuori strada per la neve nel Comelico e è in atto una forte grandinata sull'Alpago-Fadalto con grossi chicchi di ghiaccio o nevischio che hanno costretto le auto che stavano percorrendo la statale 51 a fermarsi per sicuezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA