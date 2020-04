Va a potare l'albero nel campo, 68enne ritrovato morto

GOSALDO - Forse un malore o una caduta. Non si conoscono con esattezza le cause della morte di Gianvittorio Bressan, 68enne di Gosaldo trovato senza vita questa mattina, verso le 9, nel suo comune di residenza in località Pian dei Nori. «L'uomo era intento a potare un albero - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - e al momento non è chiaro se la morte sia dovuta alla caduta o a un malore» . Almomento del decesso infatti non c'erano testimoni: l'allarme è stato lanciato da un passante che si è imbattuto nel corpo senza vita del pensionato. Ultimo aggiornamento: 14:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA