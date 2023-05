Il direttore dell'Azienda ospedaliera di Padova Giuseppe Dal Ben diventa commissario anche dell'Ulss 1 Dolomiti

BELLUNO - Sarà Giuseppe Dal Ben, attuale direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, a guidare l'Ulss 1 Dolomiti dopo la scomparsa di Maria Grazia Carraro, morta dopo una lunga malattia lo scorso 19 aprile. A quanto pare, l'orientamento del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, sarebbe di non nominare, almeno per il momento, un nuovo direttore generale a Belluno, ma di ricorrere alle forze in campo e cioè ai direttori nominati nel febbraio del 2021.

E la scelta sarebbe caduta su Dal Ben.



CHI È

Trevigiano, 67 anni il prossimo 20 settembre, laureato in Medicina e Chirurgia, Giuseppe Dal Ben è stato dal 2003 al 2007 direttore dei Servizi sociali dell'Ulss 9 Treviso, dal 2008 al 2012 direttore generale dell'Ulss 19 Adria e dal 2011 al 2012 direttore generale ad interim dell'Ulss 14 Chioggia. Dal 2013 al 2015 è stato dg dell'Ulss 12 di Venezia e ancora commissario a Chioggia, incarico quest'ultimo proseguito nel 2016 e che si è aggiunto a quello dell'Ulss 13 Dolo-Mirano. A Venezia è rimasto fino alla fine del 2020 (e nel frattempo c'è stata la riduzione delle Ulss) dove ha guidato l'Ulss 3 Serenissima. Nel febbraio 2021 le nuove nomine da parte del governatore Zaia e il trasferimento all'Azienda ospedale Università Padova, con il compito tra l'altro di seguire la costruzione del nuovo nosocomio. All'attività in terra patavina, ora Dal Ben dovrà aggiungere quella in terra bellunese: è a lui che Zaia ha pensato per il commissariamento dell'Ulss 1 Dolomiti.