BELLUNO Oscar De Pellegrin ha consegnato l’elenco dei suo assessori al segretario comunale. Entrano in giunta Paolo Gamba (vicesindaco), Raffaele Addamiano, Roberta Olivotto, Lorenza De Kunovich, Monica Mazzoccoli, Paolo Luciani, Marco Dal Pont, Simonetta Buttignon e Franco Roccon. Il sindaco di Belluno quindi ha definito la nuova giunta comunale, composta composta da nove assessori, di cui quattro donne, che sono stati scelti – chiarisce una nota dell’Amministrazione comunale – tenendo conto di competenze, professionalità e preferenze raccolte dai candidati consiglieri nella tornata elettorale dello scorso 12 giugno.

La carica di vicesindaco verrà coperta da Paolo Gamba (Belluno al centro), che seguirà bilancio, patrimonio, economato, società partecipate, urbanistica, riqualificazione energetica, trasporti e viabilità. Raffaele Addamiano (Fratelli d’Italia), invece, sarà assessore a cultura, rapporti con le associazioni culturali e sicurezza; Roberta Olivotto (Belluno al centro) si occuperà di scuola e formazione, servizi demografici, politiche giovanili, Ced e servizi informatici; a Lorenza De Kunovich (Lega) viene affidata la manutenzione dei parchi cittadini, oltre ad ambiente, agricoltura, protezione civile e gestione delle aree cimiteriali; Monica Mazzoccoli (Fratelli d’Italia) si concentrerà su sport ed eventi, associazioni e attività sportive, tempo libero, coordinamento delle iniziative riferite a Olimpiadi e Paralimpiadi; Paolo Luciani (Lega) curerà il turismo così come le manifestazioni e la gestione di eventi. A Marco Dal Pont (Belluno al centro) spettano il sociale, i rapporti con le associazioni e le politiche per la famiglia, mentre Simonetta Buttignon (Belluno al centro) seguirà lo Sportello per i fondi nazionali ed europei, le pari opportunità e l’attuazione del programma. Franco Roccon (Noi con Oscar) sarà assessore ai lavori pubblici, edilizia privata e pubblica, progetto Nevegal, decoro urbano e servizi manutentivi. Il sindaco Oscar De Pellegrin terrà per sé le deleghe al personale, alla polizia locale, agli affari generali, alle attività economiche, oltre che alla comunicazione e ai rapporti col cittadino. La composizione rispetta e premia i voti presi da ciascuna lista che ha formato la coalizione. Come è noto, infatti, Oscar De Pellegrin ha battuto al primo turno i due competitor: Lucia Olivotto e Giuseppe Vignato con il 50.73% dei voti. Le crocette sulle schede sono state in totale 7780 e garantiscono la maggioranza di scranni nel palazzo.

LA COMPOSIZIONE

Le liste che lo hanno supportato sono due civiche: “Belluno al centro” che ha avuto la soddisfazione di avere il 23,48% dei voti, “Noi con Oscar” il 7.04%. Poi ci sono due liste di partito: la Lega Salvini con 9.42% di voti e Fratelli d’Italia con il 10.46%. Tra gli assessori è bene ricordare che sono due le figure che, più di altre, hanno già amministrato: sono Paolo Gamba, di area moderata, attualmente senza tessera politica, fu assessore nell’amministrazione di Antonio Prade e poi si trova Franco Roccon, più volte sindaco a Castellavazzo, consigliere regionale e presidente del consiglio di amministrazione del Bim Gsp, nonché uno dei fondatori di Liga Veneta Repubblica. Alla prima esperienza amministrativa troviamo tre donne su quattro. Sono Roberta Olivotto (già consigliere comunale), Simonetta Buttignon (già consigliere) e Monica Mazzoccoli (presidente di circolo di FdI). La quarta, invece, Lorenza De Kunovich è stata assessore provinciale nell’amministrazione di Gianpaolo Bottacin.

VOLTI NUOVI

Il più giovane assessore è Paolo Luciani, segretario cittadino della Lega. New entry Marco Dal Pont, fratello di Denio già assessore comunale a Belluno ai tempi di Prade. I primi di luglio, alla convocazione del primo consiglio comunale, vedremo la squadra riunita e, con l’occasione, si scoprirà a chi andrà la carica di presidente del consiglio comunale e chi avrà dei ruoli all’interno delle commissioni.