BELLUNO - Non c'è personale, la cancelleria del giudice di pace oggi, 22 maggio, resta chiusa. Già era difficile con il servizio attivo solo tre giorni alla settimana ed ora salta anche uno di quei giorni. A pesare è sempre la cronica carenza di personale. Quella che portò il presidente vicario del Tribunale, Umberto Giacomelli, lo scorso gennaio, a emettere un provvedimento che ha disposto per l'ufficio del giudice di pace in via Tasso la chiusura per ben due giorni alla settimana: si può accedere agli uffici solo le mattine dal martedì al giovedì dalle 9 alle 12,30. Ma non oggi. Sempre il presidente vicario, Umberto Giacomelli ha disposto quanto segue: «Considerato che giovedì 23 maggio il funzionario dottoressa De Vallier dovrà svolgere attività di assistenza all'udienza penale del giudice di pace in sostituzione del funzionario assente dal servizio per congedo ordinario dispone la chiusura al pubblico delle cancellerie».

La coperta è sempre più corta ed evidentemente se si sposta personale da una parte se ne scopre un altra. Il tutto mentre gli avvocati bellunesi, per la prima volta nella storia, sono in stato di agitazione. «La situazione del Tribunale di Belluno è nota da tempo - spiega il presidente dell'ordine degli avvocati, Daniele Tormen -: avevamo una scopertura del personale amministrativo attorno a 40% e noi sapevamo già che nel corso del 2024 la cosa sarebbe peggiorata. Ora stiamo veleggiando attorno al 50% e a settembre ci sarà un altro pensionamento del tribunale. Intanto i dipendenti del giudice di pace sono dimezzati: passati da 4 a due».

Lo aveva annunciato anche l'allora presidente del Tribunale Antonella Coniglio, nella relazione per l'anno giudiziario. «L'ufficio del giudice di pace - scriveva a ottobre la presidente Antonello Coniglio - è in grave sofferenza perché dei due funzionari uno è part time e dei dipendenti un assistente ed un operatore hanno già presentato domanda di pensionamento per cui nel 2024 ci saranno solo due funzionari». Ma nessuno ha fatto nulla e ora a mali estremi, estremi rimedi. «Stiamo peggiorando rispetto a gennaio - fa sapere il presidente degli avvocati Tormen - e per questo anche a scopo preventivo abbiamo proclamato lo stato di agitazione, perché nessuno poi dica che non lo sapeva: e siamo pronti anche a manifestazioni». Poi l'appello: «Tutte le componenti del mondo della giustizia locale, magistrati, avvocati, personale, lavorino dalla stessa parte e per i rispettivi ambiti e ruoli cerchino di fare il loro». «Rispetto all'agitazione il presidente della Corte d'Appello dopo pochissimi giorni - prosegue il presidente - ha riscontrato sia la nostra segnalazione che quella del dottor Giacomelli e lo ha mandato al responsabile dell'ufficio risorse del ministero: è stato velocissimo». Il presidente Tormen aveva scritto al ministero della Giustizia e il capo di gabinetto aveva risposto dicendo che faranno il possibile e confermando che risulta la scopertura del 50%.