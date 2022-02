In gita con la moglie scivola sul ghiaccio e sbatte la testa: in ospedale con trauma cranico

BELLUNO - Un uomo è stato soccorso dopo una caduta sul ghiaccio durante un'escursione in montagna. Stamattina, 6 febbraio, la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Cortina d'Ampezzo per un escursionista che aveva sbattuto la testa dopo essere scivolato sul ghiaccio. L'uomo, un 56enne di Limana (BL), stava scendendo assieme alla moglie e ad altre persone, sulla strada che dal Lago d'Ajal porta a Pianozes quando era caduto, riportando un sospetto trauma cranico. Una squadra è salita con il quad, ne ha valutato le condizioni per poi caricarlo a bordo e trasportarlo all'ospedale per i dovuti controlli.