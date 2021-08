In 3148 per il giro del lago di Santa Croce

FARRA D'ALPAGO - Un'allegra, vivace, policroma e sonora invasione. Questo il colpo d'occhio offerto ieri mattina dal circondario del lago di Santa Croce, palcoscenico sul quale è andata in scena la 27. edizione dell'omonimo Giro. Variegata la tipologia dei partecipanti. Ci si poteva, infatti, cimentare in una prova di ciclismo o di podismo o, ancora, con una handbike (anche un segnale, questo, del carattere dell'evento), tutte sulla distanza di poco più di 17 chilometri; oppure affrontare 4.8 chilometri con i roller o una più riposante pedonata lungo 7 chilometri di questo tracciato. Nutrita, molto nutrita, la consistenza degli occupanti.



AL VIA

C'erano, infatti, ben 3148 partecipanti, un numero che ha superato anche le più rosee attese degli organizzatori; e che ha permesso di raccogliere oltre 22mila euro, che saranno divisi tra la pordenonese Via di Natale' e la bellunese Cucchini'. È palese la soddisfazione che si coglie nelle parole di Ennio Soccal, presidente del Comitato Alpago 2 Ruote&Solidarietà', curatore della manifestazione, che ha anche ricordato la figura di Vittorio Mares, uno degli ideatori dell'iniziativa, scomparso lo scorso anno. «Abbiamo registrato presenze da tutto il Triveneto, ma c'è stato anche chi è arrivato da più lontano. Ad ognuno di loro, agli oltre duecento volontari, alle aziende che ci hanno sostenuto, alle Amministrazioni locali e alle forze dell'ordine, voglio rinnovare il mio grazie personale e quello di tutto il Comitato». All'indomani dello stop dello scorso anno, non era facile rimettersi alla prova. «Sì, è vero perché abbiamo dovuto fare i conti con le norme e le limitazioni, conseguenza della pandemia. E questo ha comportato qualche sbavatura nella logistica, soprattutto per la necessità di sostituire la classica mass start' con una serie di partenze di piccoli gruppi con l'obiettivo di evitare il più possibile gli assembramenti. Tutti hanno capito la ragione del cambiamento». A rimarcare il valore, etico oltre che sociale, del Giro' anche la presenza di molti rappresentanti istituzionali. Dal presidente della Provincia, Roberto Padrin, al consigliere provinciale, l'alpagoto Massimo Bortoluzzi; dai sindaci di Alpago, Umberto Soccal, e di Chies, Gianluca Dal Borgo (con gli assessori Federico Costa e Paolo Zanon) al consigliere di Tambre, Loris Fagherazzi. Quanto sia importante il sostegno che il Giro' garantisce per Aviano e Belluno è stato ben evidenziato negli interventi di Denis Mazzariol (il consigliere della Via di Natale), e Cristina Zannini (del consiglio della Cucchini'). Per il primo, Il lavoro che da anni il Giro del Lago fa è fondamentale; la giornata rappresenta un momento di ripartenza dopo un anno e mezzo di difficoltà generalizzata. Porto il grazie del cda e degli ospiti dell'hospice di Aviano». Cristina Zannini ha ricordato che Dal Giro riceviamo un sostegno notevole per la nostra attività, tanto più in un periodo come questo dove la nostra attività è stata rallentata a causa dell'emergenza».



IN PRIMA LINEA

Tra i partecipanti anche Roberta Amodeo, campionessa tricolore e iridata di handbike, già presidente dell'Associazione italiana Sclerosi Multipla. «Sono tornata per la quarta volta per un evento che è un attestato di impegno sociale e un divertimento, soprattutto potendo contare sulla strada libera. Ringrazio il Comitato organizzatore di questa magnifica manifestazione. Sono davvero bravi perché di questi tempi, mettersi in gioco è segno di coraggio; e dire no è assai più semplice che essere propositivi».