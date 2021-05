Giro d'Italia, il pronostico di Magrini: «Nella tappa di Cortina fondamentale il Fedaia»

Riccardo Magrini, 9 anni di professionismo vincendo una tappa al Giro e una al Tour, e poi 16 come commentatore tecnico a Eurosport. Com'è stato il passaggio dalla bicicletta alla televisione?

«In modo naturale. Ho sempre portato avanti il discorso della naturalezza. Se sei finto la gente lo sente. E poi io mi facevo le telecronache da solo. Facevo De Zan. Mentre mi allenavo con i miei compagni di squadra come Cesare Cipollini, fratello di Mario. Lui mi chiedeva di farle».

Andiamo alla tappa di lunedì 24. Da Sacile a Cortina. Fedaia, Pordoi, Giau. La chiamano la tappa regina.

«Lo è perché c'è la cima Coppi (il Pordoi, 2239 metri, ndr), perché è il classico tappone dolomitico. Ma questo è un Giro moderno, mi diverte un po' tutto. C'è movimento, è appassionante».

Parliamo di quei tre passi? Di queste affascinanti e temute salite attorno a Cortina e all'Agordino?

«In quelle salite lì io facevo il lavoro per compagni di squadra come Battaglin e Van Impe. La più dura è il Fedaia, quel tratto da Malga Ciapela... Per i professionisti di oggi ma anche per quelli dei miei tempi (fine anni Settanta e inizio Ottanta, ndr) comunque Giau e Pordoi sono affrontabili. Il Fedaia invece non ti dà respiro, toglie il fiato. Non ti va la bici».

E bisogna tenere conto di fattori come altitudine e meteo.

«Certo, nel Giro del 1977, al mio primo anno da pro, feci proprio la tappa di Cortina. Si arrivava sul Col Drusciè, c'era il brutto tempo. Il patron della mia squadra (Fiorella Mocassini) aspettava me e un paio di miei compagni con il cronometro in mano, abbiamo rischiato di finire fuori tempo massimo».

Fedaia quindi la salita più dura. Ma anche la più lontana dal traguardo.

«La selezione sarà naturale, non credo si daranno battaglia già qua. Tanto poi il Fedaia ti rimane nelle gambe come si dice in gergo».

Favoriti?

«Emergerà un corridore di fondo, inserito in un attacco da lontano».

Bernal?

«Il suo obiettivo (e della sua squadra) è distanziare più possibile Evenepoel, per evitare incognite nella cronometro finale. Sarà il leit motiv della seconda parte del Giro. Evenepoel allo stesso modo non cercherà di vincere le tappe ma di non perdere troppo terreno. Ma poi occhio a gente come Simon Yates e Hugh Carthy».

Tornando al meteo, viene in mente la leggendaria tappa del 2013, la vittoria sotto la neve di Nibali alle Tre Cime.

«Si incontra sempre una giornata brutta, ma io non me la auguro, per vedere bene le Dolomiti».

Parliamo di ciclismo bellunese. L'ultimo pro è stato Davide Malacarne.

«Il Mala era la nostra mascotte, con i suoi tifosi. Un bravo ragazzo, poteva dare qualcosa di più, ma era uno che si accontentava».

È dura la carriera di gregario.

«Ma meno di quanto si creda. È comunque sport, è professionismo. È anche bello essere gregario, meno responsabilità, mica devi sempre metterti in evidenza. Dire che sei gregario non è una deminutio: una cosa sono le categorie minori, prima di arrivare nei professionisti, dove invece devi capire subito quali sono i tuoi limiti. Essere gregario significa essere utile alla squadra. Quando vinceva il mio capitano era una gioia anche per me».

La provincia di Belluno sente molto il ciclismo soprattutto a Feltre, sede della Granfondo Sportful Dolomiti Race.

«È un gioiello. A me dispiace non essere mai riuscito a venire a correre la 24 Ore, i miei impegni televisivi me l'hanno sempre impedito. Ivan Piol è un grande organizzatore, la formula della 24 ore è simpatica perché esalta la socialità del ciclismo. Non c'è solo l'agonismo. La Granfondo di Feltre è una delle più belle in Italia: Nove Colli e Maratona delle Dolomiti sono icone, però a Feltre è tutto più famigliare, più sociale. Si respira una bella aria».