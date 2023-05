BELLUNO - Un strascico, fatto di qualche muso lungo sui social, il Giro d’Italia lo ha lasciato. Giovedì sera, infatti, piazza dei Martiri risultava blindata: era saltato il concerto in ricordo di David Bowie, programmato per le 21 al Teatro Comunale, ed era stata annullata la Festa del pesce, con piatti tradizionalmente gustati all’aperto, sulle panche a fianco dei giardini. Motivo: tutta l’area doveva essere dedicata allo smontaggio del palco che era stato adibito, al mattino di giovedì, alla manifestazione su due ruote che definiva Belluno “Città della partenza” e si poneva in modalità collaterale al passaggio della carovana rosa in provincia di Belluno.

La piazza diventava luogo di raccolta per la “E-bike esperience” con tanto di “Green fun village”, grazie all’organizzazione di Rcs Sport che lo sponsorizza come “evento cicloturistico all’interno del calendario della Federazione ciclistica italiana.” Pone subito la premessa l’assessore ai lavori pubblici, Franco Roccon che ha seguito la questione: «In nome della sicurezza non potevano esserci fianco a fianco operai e gente che mangia». Precisando che l’inghippo stava nel tempismo con cui l’organizzazione dell’evento che accoglieva in città gli appassionati di bicicletta a pedalata assistita: «Hanno chiesto ospitalità al Comune di Belluno. Normalmente lo si fa un mese prima, non come accaduto, solo con due settimane di anticipo».



Quando, cioè, sia i manifesti di “Pesce e Prosecco” erano già affissi (con pubblicità anche sul sito www.culturaveneto.it/ eventi/fiere/mercati) e i biglietti del concerto in parte venduti. Sta di fatto che l’amministrazione comunale si è trovata di fronte ad una alternativa: dire di no ai bikers e a Rcs, o cancellare un giorno della proposta gastronomica chioggiotta che ha come missione quella di avvicinare le persone alla cultura del mare attraverso la valorizzazione del prodotto ittico. Dell’una due, quindi, sul tavolo: «E si è scelto di seguire la manifestazione legata alla festa in rosa. Il piano dell’organizzazione prevedeva, infatti, che non potessero esserci altre iniziative collaterali alla festa delle E-bike».

Roccon ha seguito di persona le operazioni: «Avevamo provveduto pure a far spostare le auto, sempre in nome della sicurezza. Da venerdì, peraltro, tutto regolare, si è tornati a poter pranzare e a cenare in piazza». Infine, sulla questione, una punzecchiatura da parte dell’assessore Roccon verso coloro «che scrivono su facebook senza sapere cosa sta dietro, leggo, ma non rispondo».

A voler farsi sentire a Belluno, giovedì sera, non era la carovana del Giro, ma la musica, con il tour-tributo degli Stardust, la band del duca bianco, con “50 years of Ziggi”. Si trattava di un omaggio al genio David Bowie con live e coinvolgente resa scenica. Manifesti barrati, concerto annullato. «Perchè abbiamo stoppato anche lo scarico dei loro camion», conclude Franco Roccon.



A fare il punto, a tal proposito, sono le parole di Massimo Ferigutti, presidente della Fondazione Teatri della Dolomiti: «Un anno fa la produzione di Stardust si era accordata per affittare lo spazio, cioè il Teatro Comunale non tantissimi i biglietti venduti, per quel che ne so. Comunque un accordo si è già trovato, visto che, giovedì, sono subentrati impedimenti per lo scarico dei camion che non poteva avvenire in tempo utile. Si è deciso, così, sia di annullare lo spettacolo che di andare incontro a Stardust: quando la produzione tornerà, e speriamo a breve, la favoriremo a livello sia economico che dei servizi». Intanto “Pesce e Prosecco” va di scena anche oggi, con cucine aperte dalle 12 alle 14 e dalle 18.30 alle 21.30. E possibilità di servizio per asporto.