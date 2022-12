AURONZO - Rosa. Rosa come quel fenomeno naturale (enrosadira, etimologicamente 'diventare rosa') per il quale le Dolomiti assumono un colore rossastro che poi vira verso il viola. Ma rosa anche come il termine che connota, da sempre, uno dei momenti sportivi italiani di maggior spessore e, certo, il primo se si parla di ciclismo: il Giro d'Italia.

IL CALENDARIO

Giro che, nel 2023, proporrà venerdì 26 maggio la 19. tappa, forse decisiva per definire il vincitore della corsa rosa': la Longarone - Tre Cime di Lavaredo. Appuntamento molto atteso, che torna a distanza di dieci anni. Allora, era il 25 maggio 2013 e sotto una fitta nevicata Vincenzo Nibali, già in maglia rosa, arrivò per primo sul traguardo posto al Rifugio Auronzo.

C'è grande fermento in tutto il territorio auronzano per preparare nel migliore dei modi l'appuntamento. Il più prossimo evento è in calendario per domani, 30 dicembre 2022, proprio ai 2333 metri del Rifugio Auronzo, posto ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.

LA PRESENTAZIONE

Qui ci sarà la presentazione ufficiale del logo Città di Tappa. In uno scenario fatato, le Tre Cime hanno già ospitato per sette volte il Giro, saranno illustrati i dettagli della tappa: 182 chilometri e ben 5.400 metri di dislivello che daranno l'esatta misura delle qualità e delle prospettive di coloro che saranno in lotta per il successo finale. La presentazione al rifugio, aperto tutti i giorni fino all'8 gennaio, raggiungibile a piedi oppure con il servizio di motoslitta.



La giornata, però, non prevede solo questo. In serata, infatti, le luci della ribalta si accenderanno ad Auronzo, in località Taiarezze, alla partenza degli impianti di risalita di Monte Agudo, dove sono in programma vari eventi. A partire dalla tradizionale fiaccolata, proposta dalla Scuola Sci Auronzo-Misurina. Quest'anno, in previsione dell'arrivo del Giro, la fiaccolata (inizio alle 18.30) si tingerà di rosa, per uno spettacolo che coinvolgerà i maestri di sci, ma anche turisti e residenti.

IL COROLLARIO

Al termine della fiaccolata, è programmata la presentazione degli eventi che il locale Comitato di Tappa sta predisponendo per gli appassionati della bicicletta. In dettaglio, si tratta degli appuntamenti con 3Epic Tre Cime di Lavaredo' che prenderanno il via il 21 maggio con la cronoscalata Auronzo-Tre Cime di Lavaredo' che si propone l'obiettivo di migliorare il tempo di Google Maps (32 km in 3h32'); e che proseguiranno - il 2, 3 e 4 giugno - con il Giro delle Tre Cime di Lavaredo' che prevede passaggi a Cortina d'Ampezzo, città olimpica, e poi attraverso i paesi della Val Pusteria e del Comelico. Quest'ultimo sarà un appuntamento dal carattere innovativo, da vivere in modalità unbound' (cioè libero) grazie a due tracce GPX studiate, rispettivamente, per le biciclette da strada e per il mondo off-road.

Al termine di fiaccolata e presentazione, la serata si chiuderà al Ribotta Art Bar che proporrà un momento conviviale, con panettone e vin brûlé. A fare da colonna sonora, infine, le fisarmoniche di Isabella e Gianluigi e il basso di Fabio.