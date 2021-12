ALPAGO (BELLUNO) Giorgio De Bona sta bene. Oggi, probabilmente, verrà dimesso dall’ospedale. Il 47enne di Alpago ritrovato domenica mattina dopo essere precipitato in una dolina vicino al monte Cavallo e aver trascorso la notte all’addiaccio, ieri accusava la stanchezza e le botte causate dalla caduta, ma il suo fisico forte e temprato ha retto alla prova. Lui minimizza, quando gli si dice che la sua è una storia incredibile e quando gli si rivolgono complimenti perché mantenere lucidità e speranza in un buco in mezzo alla neve non è proprio da tutti: «Ho fatto quello che dovevo fare, solo quello – ripete tranquillo - in quei momenti non hai paura, pensi solo a come agire per restare in vita. Pensi con estrema razionalità a tutto, anche solo piangere in quella situazione diventa un problema, non si possono perdere liquidi, non ci si può far prendere dallo sconforto».

Portato in ospedale domenica, De Bona ha passato la notte dentro per accertamenti, è stato riscaldato per evitare l’ipotermia e gli sono state somministrate due flebo di liquidi. Ha anche mangiato e ammette, scherzando, di aver esagerato con il cibo e le porzioni: «Sto bene, tutto sommato, mi hanno fatto gli accertamenti e ora mi stanno uscendo gli ematomi alle gambe, sopratutto alle ginocchia, sono gonfie e non me l’aspettavo. Mi muovo al rallentatore, ma cammino. Se ho dormito? Certo, non ho fatto incubi, non ripenso a quanto successo, si va avanti e il passato è passato. Appena arrivato in ospedale mi hanno riscaldato, anche se io di fatto ero caldo, ma volevano evitare peggioramenti, e poi mi sono state somministrate le flebo per risolvere la disidratazione. Quando ero sotto la dolina ho mangiato due bocconi di neve, ma non per avere liquidi, solo per cambiare sapore in bocca perché di fatto la neve non aiuta a idratarsi».

De Bona è un atleta preparato, sapeva come comportarsi in una situazione di difficoltà e questo gli ha permesso di non commettere errori. Racconta di quelle ore trascorse nel buco. Guardava il cielo stellato, si teneva in movimento camminando sul posto, i metri a disposizione infatti erano solo 2, e di tanto in tanto si appoggiava in due punti, ma non si sedeva mai per timore che i muscoli, traumatizzati, non gli avrebbero consentito di risollevarsi. Ha pensato a tante cose, anche all’eventualità di non farcela: «Avevo grande fiducia nei soccorsi, ma poteva darsi che non ce l’avrei fatta e allora ho ragionato bene su dove mettermi perché il mio corpo, eventualmente, non venisse travolto da una valanga prima di venire trovato, volevo salvare il telefono. In quel momento devi pensare a tutte le eventualità, è strano da dire ma è così. Ringrazio tutti i soccorsi, questo per me sarà un Natale speciale».