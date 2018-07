I due figli calciatori di 15 e 18 anni nel Bologna: mamma e papà restano soli

di Daniele Mammani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELTRE - «Certo che ci mancheranno, ma queste sono le cose belle della vita e bisogna viverle nella maniera più giusta, senza vittimismi, come stiamo facendo noi». Parola dipapà diA breve dovrà separarsi dai due ragazzi che hanno scelto di vestireper inseguire i loro sogni calcistici. Papà Giorgio eono pronti a questo passo: «Sarà un'avventura anche per noi - spiega l'ex attaccante del San Vittore - perché nessuno nasce imparato. I ragazzi sono coscienti di quello che andranno a fare e noi genitori dobbiamo accompagnarli per quanto possibile. Certo, la casa rimarrà vuota».«Certo, ma sono stati due percorsi differenti. Nonostante le numerose richieste arrivate già la scorsa stagione da Sassuolo, Genoa e Verona, Alex ha voluto aspettare il momento giusto che ora è arrivato. Aveva detto di voler andare solo dove credono in me e mi fanno un contratto: Bologna è stata la stazione a cui è sceso».«Ammetto: è stata una sorpresa. Aveva molte richieste, noi lo abbiamo visto convinto di voler tentare questa strada e Bologna ci è sembrata la società più sicura anche perché avevano manifestato la volontà di acquistarlo. Alex e Thomas sanno che bisogna tenere i piedi per terra: io di loro mi fido».«Strutture sportive ne ho viste tante in questi anni, ma mai una come quella di Bologna. A parte gli impianti sportivi con 9 campi da calcio, in centro città hanno un campus con tutti i servizi, mensa compresa, e un hotel dove alloggiano i giocatori. Stanza da 2 o 4 persone e un tutor che segue i ragazzi tutto il giorno nelle loro necessità. Ci hanno fatto capire che il calcio è importante, ma la scuola viene prima di tutto. Per Thomas si parla di una corso di studi normale mentre per Alex sarà un po' diverso».«Ognuno va quando si sente pronto. Non c'è un'età. Thomas ha deciso perché lo sentiva dentro mentre Alex ha forse fatto il percorso più duro. Non si è fatto trascinare dai numerosi articoli di giornale e con l'Union Feltre ha imparato cos'è il professionismo con i tanti allenamenti settimanali. Ha atteso di essere pronto: giusto così».«La mamma ha metabolizzato. Quando si ha la fortuna di avere due ragazzi con la testa sulle spalle e a motivazioni sensate è difficile dire di no. È chiaro che come genitori ci priviamo in un sol colpo di due figli, ma è giusto che provino a raggiungere il loro sogno. Noi saremo sempre vicini a loro, facevo 40 mila km l'anno per portarli a giocare e quindi posso continuare. Sarà una grande esperienza».