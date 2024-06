CORTINA - Lassù nella Conca d’Ampezzo è considerata «la vera legacy» di Milano Cortina 2026: un’infrastruttura da 127,4 milioni di euro, articolata fra collegamento pedonale veloce, parcheggio e cabinovia, per portare sportivi e turisti da corso Italia alle Tofane. Ma sull’eredità delle Olimpiadi invernali, fino a tre settimane fa gravava ancora l’incognita dei tempi, dal momento che la procedura Via sembrava essersi impantanata a Belluno. Invece la situazione è stata sbloccata a Venezia: con una delibera di Palazzo Balbi, la “Proposta di partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale” è stata individuata quale «opera strategica di preminente interesse regionale», ai fini appunto della Valutazione di impatto ambientale. Questo significa che entro giugno Simico potrà convocare la Conferenza di servizi decisoria, in modo poi da avviare l’appalto, così che ad ottobre possano partire i lavori.

IL PROGETTO

Elaborato dalle società Pool Engineering e Quick-No Problem Parking, il progetto complessivo prevede un cronoprogramma di due anni e mezzo, ma per i Giochi sarà disponibile solo l’arroccamento, che richiederà un cantiere di 7 mesi. In occasione delle gare di sci alpino femminile, para-sci alpino e para-snowboard, comunque, viene già ritenuto cruciale l’impianto di risalita a fune Apollonio-Socrepes, realizzato con una cabinovia dimensionata per una portata massima di 2.400 persone all’ora, con una previsione media di oltre 2.000 passaggi giornalieri. Secondo i promotori, il resto dovrebbe arrivare nel 2027. Innanzi tutto un edificio per negozi e servizi, sviluppato su 5 livelli, per comprendere la stazione di partenza, i locali tecnici e il deposito cabine, ma anche le aree di ristoro, una palestra/centro benessere e un ambiente per intrattenimenti. Quindi un parcheggio pubblico per 750 posti auto su 3 piani, con percorsi pedonali fino alla zona dei servizi. Poi un ampio piazzale dedicato ai trasporti pubblici, come corriere, navette e taxi. Infine il "Moving walkway", cioè una sequenza di tappeti mobili lunga 700 metri (120 interni al parcheggio e 580 esterni), per collegare l’area di parcheggio al centro del paese, con uscite intermedie su corso Italia e largo Poste, fino all’arrivo nella zona dell'ex Stazione.

LA PREOCCUPAZIONE

In un incontro che si era svolto a dicembre, la Fondazione Milano Cortina 2026 aveva riferito che il Cio aveva prospettato al Comune di Cortina d'Ampezzo e alla Regione Veneto la questione di potersi dotare di un efficace impianto di risalita, «mediante una nuova cabinovia dimensionata per portata e tempo di percorrenza», dedicata alla mobilità degli sportivi e degli spettatori, «al fine di garantire il trasporto nei tempi compatibili con gli eventi sportivi». Era stato posto l’accento pure sulla sicurezza dell’evento, poiché l’infrastruttura è stata pensata per controllare l’ingresso delle persone al recinto olimpico, attraverso i portali dei metal detector. L’andamento del progetto era così stato affrontato a febbraio, nel corso dell'ultima riunione della Commissione di coordinamento del Comitato olimpico internazionale. In quella sede era stata «ribadita la funzione strategica dell'impianto per l'evento olimpico ed espressa dalla Commissione viva preoccupazione per le tempistiche di realizzazione di questo intervento».

Ora dalla delibera emerge che in aprile Simico ha chiesto alla Regione di individuare l'opera come «intervento di preminente interesse regionale», cosicché possa restare nella sua competenza «ai fini della Valutazione di impatto ambientale». Dopo una verifica normativa, gli uffici regionali hanno rilevato che la domanda della Società Infrastrutture Milano Cortina può essere accolta, in quanto riguarda un’opera che rientra nella tipologia degli impianti meccanici di risalita «con portata oraria massima superiore a 1.800 persone» e dei parcheggi di uso pubblico «con capacità superiori a 500 posti auto».