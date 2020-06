FALCADE - Cesare Bon portavoce del gruppo di minoranza consigliare del gruppo “Uniti per la Val Biois” punta il dito sull’amministrazione comunale che a suo dire ha recentemente praticato una spesa cospicua per l’acquisto di un gioco da installare al parco di Falcade.

Un gioco commissionato alla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo (Trento), la cui spesa verrà coperta con un contributo del Consorzio Bim Piave, ovvero la cassaforte degli enti locali rimpinguata dai canoni idrici.

MOLTE PREPLESSITÀ

Un acquisto che il gruppo di minoranza “Uniti per la Val Biois” critica sollevando molte perplessità, affidate ad una nota: «Il gruppo di minoranza del comune di Falcade ”Uniti per la Val Biois” - scrive Bon - mette in evidenza un spesa a nostro parere esagerata 47.989,92 Iva inclusa del 22% predisposta per un solo sistema di gioco combinato, da installare nel parco giochi di Falcade. A nostro avviso si poteva scegliere l’acquisto di più giochi con un costo più contenuto in modo da installarne sia a Falcade che a Caviola. Desidereremmo sapere se quella somma sia esclusivamente destinata per l’acquisto di giochi per parchi pubblici o possa essere destinata anche per le manutenzioni che garantiscono il decoro del paese che ultimamente risulta molto compromesso. Basta vedere lo stato dei marciapiedi impraticabili, strade dissestate, cartellonistica stradale vecchia e spesso illeggibile, e molto altro ancora».

LA COMMISSIONE

Una critica che si allarga anche alla ditta alla quale è stata commissionato l’acquisto. «Noi crediamo - spiega Bon - che forse cercando tra le ditte venete che propongono questi giochi si poteva in qualche maniera trovare allo stesso stato di spesa dei giochi simili senza dover ricorrere a ditte fuori regione».

Le motivazioni che hanno portato l’amministrazione comunale di Falcade a promuovere quest’acquisto sono ben evidenziate nella delibera espressamente fatta che accompagna l’acquisto di questo gioco che si propone di aumentare l’offerta turistica e favorire l’attività ricreativa dei bambini che frequentano le aree dedicate al gioco, intende implementare e rinnovare le attrezzature ludiche esistenti presso il parco giochi di Falcade, di cui alcune ormai datate.

RIQUALIFICAZIONE

Va ricordato che è in procinto di partire un progetto di riqualificazione generale del parco giochi di Falcade e Caviola che sarà finanziato con fondi per i Comuni di confine.

Resta quella spesa di quasi 50mila euro sulla quale la minoranza chiede lumi, trattandosi di soldi dei contribuenti.