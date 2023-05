BELLUNO - A una settimana di distanza dalla prova a squadre - nella, quale avevano ottenuto buoni risultati - un gruppetto di ginnaste della Juventus Alpina sono tornate al Palaindoor di Padova dove erano in programma le gare individuali. Era l'ultimo passaggio regionale prima delle finali nazionali. Degne di nota le prestazioni delle ginnaste gialloblù, quasi tutte capaci di migliorare i già eccellenti risultati ottenuti a fine aprile scorso.

Le ginnaste

Sara Tornabene (foto in mezzo), in lizza nella categoria J3, si è confermata atleta di vertice e ha guadagnato il terzo gradino del podio. Non sono state da meno Anna Megali e Alessia Tornabene, in gara nella categoria S1, che hanno proposto esercizi di buon livello in tutti e quattro gli attrezzi. Grazie all'impegno e alla tenacia dimostrati hanno terminato la loro fatica, rispettivamente, al quarto e al quinto posto. In gara nella categoria J1, Diletta Caldart ha offerto una buona prestazione, alla fine condizionata da un po' di emozione e da un pizzico di stanchezza. In tutti i casi, la Caldart ha messo in bacheca un sesto posto che non va certo sminuito, anche perché questa categoria è caratterizzata da un livello molto alto. Adesso l'attenzione della Società gialloblù si concentra sul saggio di fine corsi oggi, tradizionale appuntamento con le famiglie dei ginnasti, evento che precede le finali nazionali in programma a Rimini.