Italia, sogni di medaglia nel gigante: De Aliprandini 2° dopo la prima manche

L'Italia sogna una medaglia, impronosticabile fino a qualche ora fa. Una grandissima prova di Luca De Aliprandini nella prima manche del gigante maschile ai Mondiali di Cortina fa ben sperare. L'azzurro è secondo in 1'17''95 alle spalle del favorito francese Alexis Pinturault in 1'17''55 mentre terzo è il tedesco Alexander Schmid in 1'18''11.

Per l'Italia - su una pista molto lunga e selettiva, con un ripido muro iniziale ed una parte centrale più filante ma con fondo diverso tra la parte in quota e quella più in basso dove è ghiacciato e scivoloso - al momento ci sono poi più indietro Riccardo Tonetti in 1'19''78 e Giovanni Borsotti in 1'20''33.

De Aliprandini: «Non ero tra i favoriti, ma mi sono divertito»

De Aliprandini - trentino di 30 anni - non è mai riuscito a salire sul podio in Coppa del Mondo fermandosi sempre a ridosso dei migliori. In questa stagione come migliori risultati ha due sesti posti a S. Caterina e ad Adelboden nell'ultimo gigante prima di quello mondiale. «La prima manche ancora non è niente - ha detto dopo la sua prova - ma è bene iniziare così. Non ero tra i favoriti ma mi sono divertito per quel che ho fatto. Ho sempre continuato a spingere e non pensavo di fare questo tempo visto che he ho commesso qualche errorino. Ma bisogna sempre attaccare».

