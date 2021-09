Giacomo Sartori, il datore di lavoro: «Ecco cosa ha fatto nelle ultime ore di vita»

BELLUNO - Ultime notizie sul caso di Giacomo Sartori, il 29enne di Borgo Valbelluna (Belluno) scomparso venerdì 17 settembre e ritrovato una settimana dopo impiccato ad un albero. «Era sereno e contento»: a dirlo alla trasmissione “Chi l’ha visto?” in onda su Rai Tre, sono i genitori di Giacomo Sartori, il ragazzo trovato morto a Casorate Primo, in provincia di Pavia. I famigliari erano stati intervistati prima che il ragazzo venisse trovato, morto. L’ultima volta che lo hanno sentito è stato venerdì, giorno in cui Giacomo ha fatto perdere le sue tracce. Chi l'ha visto ha sentito il datore di lavoro di Giacomo Sartori, nel video l'ipotesi dell'azienda su quanto fatto da Giacomo in quelle ore notturne.

APPROFONDIMENTI PAVIA Giacomo Sartori, il datore di lavoro a Chi l'ha visto:«Ecco... BORGO VALBELLUNA L'autopsia conferma il suicidio di Giacomo, ma resta il mistero... BORGO VALBELLUNA «Giacomo non si sarebbe mai ucciso, troppe cose non... PERSONE Giacomo Sartori, trovato il cadavere a Pavia

«Giacomo non si sarebbe mai ucciso, troppe cose non tornano»