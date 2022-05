BORGO VALBELLUNA - Giacomo Sartori, il 29enne di Mel di Borgo Valbelluna scomparso il 17 settembre dell’anno scorso da Milano e trovato impiccato una settimana dopo nella campagna pavese, non è stato ammazzato e non è stato vittima di alcun reato che possa averlo indotto a togliersi la vita. Giacomo, che lavorava come informatico per la sede di Assago (Milano) della Centro Software, secondo Andrea Zanoncelli, sostituto procuratore di Pavia, si è ucciso e per la sua morte non ci sono responsabilità di altre persone. Una conclusione attesa dalla famiglia, che era stata tenuta informata dagli investigatori sugli sviluppi principali dell’inchiesta. Un’inchiesta accurata, che non ha trascurato alcun dettaglio e che alla fine ha lasciato aperta una sola possibilità: quella del suicidio.

LA RICOSTRUZIONE

La sera della scomparsa, Giacomo Sartori era con alcuni amici in un locale a Porta Venezia a Milano. Nel corso della serata gli era stato sottratto lo zaino, che conteneva il portafoglio, documenti, le chiavi di casa, il computer aziendale e quello personale. Verso le 23.30 Giacomo lasciò il locale da solo. Salì sulla Volkswagen Polo aziendale, girò per Milano e dopo tre ore prese l’autostrada Milano-Genova. Passò per Motta Visconti, come era emerso dalle riprese di alcune telecamere. Poi parcheggiò vicino a una cascina di Casorate Primo (Pavia). Nel casolare recuperò cavi elettrici e una catena che avrebbe poi utilizzato per uccidersi. Era stato il proprietario della cascina a segnalare ai carabinieri l’auto parcheggiata. Verso le 10.30 del 24 settembre, la tragica scoperta: il corpo di Giacomo era appeso a una grande quercia, dai rami molto fitti. Privo di vita. A duecento metri dal punto in cui era parcheggiata l’auto. Addosso aveva gli stessi abiti che indossava al momento della scomparsa.

LE IPOTESI

Il fatto che Sartori non conoscesse per nulla la zona fa pensare all’inizio che possa aver seguito in qualche modo le tracce o dello smartphone o di uno dei computer che gli erano stati rubati. Prova anche a contattare il fratello via WhatsApp, ma la telefonata non va a buon fine. Che cosa voleva dirgli? Nessuno lo saprà mai, ma quello che le indagini hanno chiarito, in questi mesi nei quali sono state scandagliate tutte le ipotesi e sono stati analizzati movimenti e tracce biologiche, è che, secondo gli investigatori, Giacomo Sartori aveva deciso di togliersi la vita e che la scelta di quel luogo al posto di un altro non aveva alcun significato particolare.