Giacomo, speranze finite: ritrovato morto il tecnico informatico di Mel

MILANO - E' stato ritrovato senza vita stamattina, 24 settembre, Giacomo Sartori, il tecnico informatico 29enne di Mel, scomparso il 18 settembre scorso nel Milanese, dove lavorava. Il corpo del ragazzo era a un centinaio di metri dal luogo del ritovamento dell'auto, in una cascina nella zona di Casorate Primo, nel lembo di terra a cavallo tra le province di Pavia e Milano. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 10.30, sul posto stanno intervenendo i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Milano, per i rilievi del caso. Dopo una serata con gli amici al bar e il furto del suo zaino, che conteneva il computer aziendale, il ragazzo non aveva dato più notizie di sè.

Gli investigatori, oggi 24 settembre, hanno svolto un sopralluogo nella stabile dopo aver ritrovato la vettura regolarmente chiusa e senza segni di danneggiamento. Questo li ha spinti a ipotizzare che il 29enne si fosse allontanato a piedi percorrendo una breve distanza. Sono in corso accertamenti del medico legale per determinare le cause della morte, e secondo quanto appreso da fonti investigative, non si può escludere alcuna pista, neppure quella del suicidio.