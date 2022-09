LONGARONE - Tornerà oggi nella sua Codissago Giacomina Olivier, detta Mina, presidente dei consigli di amministrazione delle società Mari-Posa e Maricell, scomparsa giovedì. Dopo la morte del marito Lucio Della Mora che aveva fondato questa azienda negli anni Ottanta nella zona industriale di Longarone sorta nel dopo Vajont, raccolse in prima persona la gestione dell'attività: «E con grandi passione, determinazione, dedizione e competenza dice oggi il sindaco Roberto Padrin è riuscita a farla diventare leader nel settore. E l'ha fatta crescere sino al numero attuale di 150 dipendenti. In questo momento esprimo vicinanza per un'imprenditrice lungimirante che ha saputo far crescere la propria fabbrica sviluppando un'impresa che ha dato lavoro a tanti in un settore di nicchia».

Le Mari-Posa, creata nel 1983, opera nel settore della gommaspugna e delle schiume sintetiche ed è presente anche nei settori galleggianti marini di segnalazione, e fogli in materie plastiche. La Maricell ha al proprio attivo numerosi studi dedicati alla ricerca di materiali leggeri e resistenti per il settore nautico, dei trasporti e dell'industria e diverse le collaborazioni commerciali che le hanno permesso di espandersi in tutto il mondo.

Ieri sono arrivate anche le espressione di cordoglio di Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti: «Se ne va una donna tenace che ha fatto dell'impegno per le aziende di famiglia il suo tratto distintivo. Esprime cordoglio - a nome dell'associazione e unitamente alla sezione industrie chimiche - per la scomparsa dell'imprenditrice Giacomina Olivier Della Mora. Dopo la morte del marito Lucio Della Mora nel 2010, fondatore di Mari Posa e Maricell, attive nella lavorazione delle materie plastiche e materiali polimerici, ha assunto la guida delle imprese dimostrando grande determinazione e lungimiranza. Ci stringiamo al dolore della famiglia, delle figlie Patrizia, Michela e Giannina e di tutti i familiari, e a quello dei suoi tanti collaboratori e dipendenti», conclude Berton. Cordoglio anche da parte del presidente e dei membri del Collegio sindacale delle due società che «partecipano con profondo dolore per l'improvvisa scomparsa» della presidente dei consiglio di amministrazione. Cordoglio al quale si uniscono anche tutti i dipendenti.

Mina Olivier viveva a Ponte nelle Alpi. La piangono le figlie Patrizia, Michela e Giannina, i nipoti Massimiliano e Alessandro e la sorella Elia ed i parenti. I funerali si svolgeranno oggi, 17 settembre, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Codissago.