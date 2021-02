Ghedina: «Sofia era in grande forma, ma tornerà più forte. Successe anche a me»

Provo a immaginare come deve sentirsi Sofia Goggia in questi giorni, costretta a casa dall'infortunio di fine gennaio, alla vigilia dei Mondiali qui, nella sua Cortina. Era sicuramente una delle favorite, ci si aspettava da lei almeno una medaglia, forse due, dopo la serie di vittorie di questa stagione. È terribile, quando sei in forma, ottieni risultati, pertanto sei motivato, consapevole di essere uno da battere, e poi ti blocchi di colpo, magari per una banalità, come in questo caso. A Garmisch, dieci giorni fa, Sofia scendeva verso il traguardo, fuori dalla pista agonistica, perché la gara era stata annullata. In questi casi scii leggero, senza la tensione della competizione. Sofia è ambassador di Cortina 2021, con me, quindi c'era per lei un motivo in più per essere qui, oltre alle gare, che lei avrebbe affrontato in un invidiabile stato di forma, fisica e mentale. Quando ti fai male, Sofia, rinforzi animo e mente. Sono certo che ritornerai, dopo quest'altro infortunio, ancora più forte. Nel fisico, questo incidente è meno rilevante di altri, che hai avuto, pertanto potrai recuperare. Sono convinto che tornerai vincente come prima. A me accadde ai Mondiali di St.Anton, in Austria, nel 2001. Ero già lì e mi feci male prima delle gare, correndo lungo una stradina nel bosco. Però in quell'occasione non c'erano attese e pressione su di me, come è accaduto a Sofia in questa occasione. Il mio compagno di squadra Peter Runggaldier mi fece uno scherzo, mandandomi a correre verso un posto che in realtà non esisteva. Partii alle 16 e corsi per una quarantina di minuti, faceva quasi buio, quando misi male un piede e lo fratturai. Sentivo le scosse, non potevo camminare, usai due rami come stampelle, sino a che un uomo del luogo mi vide e mi aiutò. Mi dispiacque perdere le gare, ma non fu un dramma così forte, come per Sofia in questi giorni: io ero consapevole di non essere forte, non ero di certo il favorito. Lei sì.

Ultimo aggiornamento: 10:21

