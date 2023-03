BELLUNO - Altro che gusto mango o papaja. La pallina sul cono poteva variare di poco: fragola, cioccolato, limone, crema. Niente di più. Un gelato che Fiorindo D’Isep – 55 anni fa - offriva per 30 o 50 lire. Il maestro del gelato , di Polentes di Limana, è morto martedì mattina, dopo un anno di malattia, a 84 anni. I bellunesi lo conoscevano tutti: la sua Ape carica di vaschette si fermava spesso in un angolo del piazzale della stazione di Belluno (più o meno di fronte all’edicola), ma, pure, viaggiava nei paesi, pronta a regalare, con il suono del clacson che ne avvisava la presenza, la dolcezza di un gelato “fatto in casa”. Una prelibatezza che veniva prodotta in quel ex bar di Polentes (frazione di poche decine di case in Comune di Limana) rilevato nel 1969 e trasformato nel campo base della nuova vita con la moglie Elda: un laboratorio dove mettere in pratica l’arte del gelato artigianale imparata in 13 anni di lavoro nella storica gelateria Sartori di Milano, dove iniziò a lavorare da ragazzo girando per le strade del capoluogo lombardo in sella alla classica bici-carretto. Sono i figli, colpiti dalle dimostrazioni di affetto, a sintetizzare cosa ha rappresentato il papà: « Diceva che, a livello di clientela, aveva visto bambine diventare mamme e poi nonne ».

ALPINO

Fiorindo andava orgoglioso della penna sul cappello da alpino: non un caso che sia stato tra coloro che si spesero per dare vita, a Valpiana, alla sede del Gruppo alpini di Limana. « Per quel che poteva, a livello di tempo, si è sempre dato un gran da fare per la sede, magari andando a raccogliere legna » , precisano i figli Luca e Paolo che, dal 2002, hanno preso in mano il timone della gelateria di Polentes e, sostituita l’Ape con colorati furgoni, continuano tutti i giorni a percorrere le strade bellunesi invitando i passanti ad assaporare un gelato “Da Fiorindo”.

LA STORIA

Un bellunese che è un simbolo in tenacia, Un uomo che, con la passione per il proprio mestiere, ha saputo crearsi un piccolo, seppur semplice, impero. La sua, insomma, è una storia di riscatto sociale: nato nel 1939, D’Isep cresce nella Limana poverissima del Secondo dopoguerra. Lavoro non ce n’è. E così, ad appena sedici anni emigra a Milano. Ma a Limana torna appena può: e qui incontra l’amore della vita, Elda, limanese come lui, che lo segue in terra lombarda e lo sposa nel 1967. Quindi il coraggioso rientro nella piccola patria per rilevare il vecchio bar di Polentes ormai in decadimento da qualche anno. Un laboratorio artigianale in un luogo periferico come era la Polentes di allora non si era quasi mai visto. I clienti scarseggiano, ma Fiorindo non si arrende. Un poco alla volta, anno dopo anno, si fa conoscere: la qualità del prodotto fa sì che molti bellunesi salgano fino alla piazzetta e si mettano in fila pur di godersi il gelato buono di vaschette che offrono ora una ampia varietà di gusti, molti di più dell’era pionieristica a bordo dell’Ape.

IL FUNERALE