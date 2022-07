BELLUNO - La piccola Ribes è stata operata e ha superato l'intervento. La gatta di tre mesi recuperata mercoledì mattina da due ragazze, dopo essere stata lanciata dal finestrino di un'auto in corsa in via San Lorenzo a Mussoi, è ancora in prognosi riservata e solo domani si potrà capire con più precisione quali sono le sue condizioni. Intanto l'appello lanciato via social ha subito dato il via ad una catena di solidarietà, sono state tante le persone che si sono offerte di contribuire alle spese veterinarie ma sembra che, per ora, il conto verrà saldato da una sola persona. Un benefattore, infatti, letta la storia della sfortunata micia, mercoledì sera è passato all'ambulatorio di via Feltre dove l'animale è ricoverato e si è offerto di accollarsi l'intera spesa. Non si sa, per ora, a quanto ammonteranno i costi per il decorso post operatorio, la colletta potrebbe venire riattivata in un secondo momento per saldare questa seconda parte di cure. «Tutto l'amore che questa gattina sta ricevendo mi commuove commenta Marta che, insieme ad Alessandra, ha raccolto la micia e l'ha portata all'ambulatorio -. Per un idiota che ha fatto una cosa orrenda, ci sono tante persone che smuovono il mondo. Grazie a tutto lo staff dell' Ambulatorio Veterinario Via Feltre e alla dottoressa Daniela Netti, che con amore e competenza si stanno prendendo cura di Ribes. Le avranno anche consumato sei delle sue sette vite, ma quella che le rimane spero sia bellissima». La triste vicenda risale a mercoledì mattina. Erano le 7.50 quando la gattina è stata letteralmente lanciata dal finestrino di una Ford Focus grigia. Alla guida dell'auto dietro c'era Alessandra che, vista la scena, ha inchiodato ed è scesa per raccogliere la piccola mentre l'autore del gesto si era già dato alla fuga accelerando. Le urla della ragazza hanno attirato Marta che, scesa in strada, ha preso con sé la micia per poterla portare dal veterinario dove il responso è stato nero: la sua vita era appesa ad un filo. La botta subita le aveva infatti fatto esplodere il diaframma e di conseguenza gli organi interni erano risaliti schiacciandole i polmoni. Ieri mattina è stata tentata l'operazione per ricucire il diaframma, sembra che tutto sia filato liscio e ora per Ribes, così è stato chiamato l'animale, si aprono i giorni del decorso post operatorio. Non è ancora fuori pericolo, ma in tanti stanno tifando per lei e forse tutto questo calore umano le porterà fortuna. In quanto all'autore del gesto, non se ne conosce l'identità e non è nota nemmeno la targa dell'auto su cui viaggiava. Nelle scorse settimane un altro gatto, sempre nero, era stato abbandonato lungo la stessa via ed era stato trovato dentro il motore di un auto parcheggiata proprio davanti al luogo in cui è stata lanciata Ribes. Anche in quel caso l'animale era stato recuperato e prontamente curato da una residente. I due potrebbero appartenere alla stessa cucciolata.