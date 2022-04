AGORDINO - Hanno dato nuove case ai 64 gatti dell’uomo che qualche anno fa morì lasciando l’immensa colonia felina che aveva nella sua proprietà sotto il Falzarego. Hanno provveduto alla sterilizzazione di centinaia di “mici”, all’affido a famiglie amorevoli di tanti altri, raccolgono cibo per darlo agli animali, il tutto autofinanziandosi. La decina di volontarie di “A Mici delle Dolomiti” sono una forza della natura, che superano vere e proprie sfide, spinte dall’amore per i felini. «Siamo un gruppo di volontari che opera su tutto l’Agordino - spiegano nel loro canale social -. Ci occupiamo principalmente della sterilizzazione dei gatti di colonia presenti sul territorio. Se soccorrete animali feriti o abbandonati siamo disponibili ad aiutarvi a ritrovare il proprietario oppure a trovare loro una nuova famiglia». Il gruppo no profit prosegue dicendo che «si prendono cura dei nostri amici felini, quelli in particolar modo meno fortunati che non hanno una casa, che vivono in colonia e che magari sono feriti e necessitano di cure». Responsabile è attualmente Michela Busin, originaria di Caviola, che abita a Taibon.



IN PRIMA LINEA

«Siamo una decina di volontarie - spiega Michela - che operano sul territorio Agordino, in parte siamo presenti sia in valle del Biois ad Agordo e poi abbiamo una nostra volontaria che opera in val Cordevole. In particolare ci occupiamo della sterilizzazione dei gatti, attraverso una collaborazione con il servizio veterinario dell’Ulss. In pratica per i gatti che vivono in colonia è necessario procedere alla cattura e alla sterilizzazione sia per controllare che queste colonie non aumentino in misura incontrollata sia perché spesso queste colonie di gatti sono nelle vicinanze di abitazioni ed è necessario che ci sia una convivenza pacifica con l’uomo». «Colonie di felini che ricordo sono protette dalla legge - sottolinea Michela - e quindi non possono essere spostate dal loro luogo di origine, se non per motivi eccezionali e ovviamente i gatti che le formano non possono essere oggetto di maltrattamenti. E quindi è necessario intervenire per dare una gestione alla colonia felina al fine che non crei problemi con la vicinanza». «Per citare un caso successo anni fa - continua la volontaria - abbiamo dovuto intervenire per spostare una colonia di 64 gatti da una casa sotto il Falzarego, in quanto il proprietario era deceduto. Per far questo abbiamo dovuto chiedere il permesso al Comune di Livinallongo e intervenire solo nel momento in cui ce l’ha accordato».



ADOZIONI

Ovviamente il gruppo “A Mici delle Dolomiti” si occupa anche di adozioni. «Sì, in questi casi in presenza di cuccioli, animali feriti o malati cerchiamo anche di poterli darli in adozione non prima però di averli curati e sistemati». Spesso questi volontari, nel loro operato, vengono anche ad intrecciare amicizie e rapporti con le persone che vivono con i gatti in particolare con persone anziane. «Sì direi che è uno delle cose più belle che ci capita sovente - racconta Michela - essere chiamati da persone anziane perché hanno qualche problema con il loro amico gatto e così possiamo anche scambiare con loro qualche parola, fare un sorriso e diventare perché no anche loro amici visto che abbiamo un amico in comune che si chiama gatto».



AUTOFINANZIAMENTO

Economicamente questo gruppo no profit si sostiene attraverso delle donazioni o attraverso l’auto finanziamento. «In gran parte ci autofinanziamo - conferma Michela - o facciamo qualche iniziativa come il mercatino di Natale o abbiamo dei nostri punti nei vari supermercati della zona dove raccogliamo del cibo che poi o in prima persona o lo diamo alle persone che si prendono di curano queste colonie feline. Ovviamente per quanto riguarda la sterilizzazione dei gatti collaboriamo attivamente con il servizio veterinario dell’Ulss grazie anche all’ottimo rapporto che avevamo con il dottor Scalari. Ora il rapporto continua ma purtroppo il servizio è operativo ad Agordo solo una volta alla settimana. Per questo in caso di urgenze operiamo anche con dei veterinari privati che sono molto sensibili verso questa nostra attività e ci danno una grande mano». Per info: su Facebook gli “A-Mici delle Dolomiti”, o mail, glia.micidelledolomiti@gmail.com.