Compra gasolio a metà prezzo: era rubato, processato per ricettazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTRE - «Pensavo fosse un affare, so che era socio dell'autoparco e ho creduto che fosse proprietario del». Nicola De Bastiani, 42enne feltrino, ha raccontato la sua verità sulla vicenda del presuntodiall'di, ieri mattina in Tribunale a Belluno. È alla sbarra con l'accusa didi quel, che gli sarebbe stato venduto adel suo valore reale. Un'offerta che avrebbe dovuto insospettirlo e di questo ha chiesto conto il giudice Angela Feletto. Il processo che si sta celebrando è quello che vede alla sbarra, oltre al De Bastiani, anche Enrico Ilardo, 42 anni di Napoli, Salvatore Fiorino, 40enne di Cercola (Napoli). Ieri in aula c'era solo il feltrino, che si è sottoposto all'esame rispondendo alle domande del suo avvocato Monica Barzon e poi a quelle del pm Sandra Rossi e del giudice.