Stop alla gara del gas al ribasso: i sindaci delegittimano Belluno

BELLUNO - La gara, così com’è, non va. Ritirata la delega di stazione appaltante relativamente alla gara del gas al Comune di Belluno. A deciderlo è stata l’assemblea dell’Atem (Ambito territoriale minimo), riunitasi ieri pomeriggio in sala Muccin. La polemica divampata nei giorni scorsi attorno al valore attribuito alla gara per l’appalto del servizio non prenderà la via del ricorso. I sindaci hanno deciso per il ritiro del compito a Palazzo Rosso e per una rivalutazione dei valori. In ballo, d’altra parte, sembrano esserci 15 milioni di euro e se la gara procedesse con l’affidamento della gestione a Italgas, la società emersa con la migliore offerta benché anomala, si rischierebbe di incappare nel danno erariale. Dunque si procede a gamba tesa, pur sapendo che la delegittimazione alla stazione appaltante porterà con sé una perdita di tempo di svariati mesi.

IN CONCLAVE

La riunione si è svolta a porte chiuse, lasciando fuori la stampa e con la gran parte dei sindaci in aula. A presiederla, in qualità di stazione appaltante non il sindaco del capoluogo Jacopo Massaro ma l’assessore al Personale Francesca De Biasi. A rilasciare dichiarazioni in merito ad un caso che sta facendo discutere i sindaci, compatti contro il Comune di Belluno, è stato invece il primo cittadino di Feltre Paolo Perenzin tra i primi, d’altra parte, ad aver lanciato l’allarme mesi e mesi fa. «Non faremo nessun ricorso – ha spiegato – ma abbiamo deliberato di ritirare la delega di stazione appaltante. Abbiamo sostanzialmente ritenuto opportuno sospendere il procedimento per avere il tempo e la possibilità di una nuova valutazione del valore delle reti». Il valore attribuito agli impianti dal bando è di 53 milioni di euro, posto a base di gara e calcolato sulla base del prezzario della Regione Veneto. E qui sta l’errore. Perché Belluno, per legge, si deve rifare al prezzario di Trento, ben più alto. La differenza tra la valutazione di Palazzo Rosso inserita nel bando e quella attribuita da questo ricalcolo è di 15 milioni di euro. Non proprio spiccioli. Perciò ora tutto si fermerà.

I PROSSIMI PASSI

Oggi Perenzin comunica a Massaro la delibera assunta ieri e a quel punto sarà la palla passerà alla stazione appaltante che deciderà come procedere. Può proseguire, ma nel farlo non sarà legittimata dall'assemblea. Si tratta solo della richiesta di tempo e di approfondimento, in fondo, al termine della quale il ruolo di stazione appaltante tornerà formalmente in capo al capoluogo, l'unico che può assumere questo compito stando alla legge. Il caso risale al 22 novembre, quando l'Atem aveva dato indirizzo a Belluno di sospendere la gara. Ma così non è stato e il 14 dicembre sono state aperte le buste. A quel punto i sindaci sono insorti chiedendo di riunire in emergenza l'assemblea, cosa che è avvenuta ieri. Ultimo aggiornamento: 22:19