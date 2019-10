Taglialegna schiacciato da una pianta nel bosco: salvato con l'elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospitale di Cadore (BL) - Alle 11.30 di oggi, sabato 26 ottobre, il Soccorso alpino di Longarone è stato allertato per un uomo travolto da una pianta durante il taglio della legna nei boschi dia Termine di Cadore.L'uomo, M. S., 46 anni, di Longarone, che era rimasto con una gamba sotto il tronco - subito tolto dai compagni utilizzando la motosega per liberarlo - è stato raggiunto dall'equipe medica e dal tecnico di elisoccorso sbarcati con un verricello dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, mentre sopraggiungeva una squadra di soccorritori.Prestate le prime cure per un possibile trauma da schiacciamento, l'infortunato è stato imbarellato e recuperato con un verricello di 20 metri, per essere trasportato all'ospedale di Belluno. Sul posto anche i Vigili del fuoco.