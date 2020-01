Dopo il boato alla Gavalux: «Non ci sono state fiamme»

TAI DI CADORE - Non si sono sviluppate fiamme, dopo il boato di lunedì 6 gennaio alle 17.30, alla Galvalux di Tai di Cadore. Lo precisa con una nota l'azienda che sottolinea poi quello che è accaduto. «C'è stato - spiegano - un mero malfunzionamento di un macchinario adibito alla depurazione dell'aria del reparto verniciatura». Non è risultato fondata quindi la prima ipotesi, riferita dalle autorità che erano sul posto e che parlavano di un grosso serbatoio di acidi usati per la cromatura, incendiato. © RIPRODUZIONE RISERVATA