Le abituali gocce in caduta dalla volta della galleria dei Castei sono diventate in questi giorni, all’indomani delle piogge insistenti dei giorni scorsi, un autentico diluvio. Si entra in galleria con il sole, si esce dopo aver superato l’acquazzone... al coperto, veri e propri scrosci che piombano dall’alto costringendo gli automobilisti a rallentare.

IL TECNICO

«Possono stare tranquilli - afferma Silvano Vernizzi, direttore generale di Veneto strade -: non vi è assolutamente alcun pericolo di crollo o di altri problemi. Inoltre è in calendario per marzo il rinnovo del tunnel e la posa della impermeabilizzazione. Siamo già al lavoro per la creazione di un bypass che ci consenta di chiudere il tunnel e operare in massima sicurezza».

I DISAGI

Non è la prima volta che dal tunnel alle porte di Agordo cade acqua. Ma ora, dopo l’alluvione-nevicata di inizio dicembre, la situazione è peggiorata. Capita che a terra cadano degli scrosci violenti che fanno sobbalzare chi transita lungo l’Agordina. «Tranquillizzo tutti - sottolinea Vernizzi - non sussiste alcun timore di mancata tenuta della struttura che in primavera sarà oggetto di un significativo restyling. A cominciare dal rinforzo della colmatura per procedere poi con l’opera di impermeabilizzazione che eviterà che l’acqua filtri dentro, soprattutto in caso di forti precipitazioni come in questo caso, causando comprensibili disagi. L’avvio dell’intervento è in programma tra marzo e aprile, in modo da aver di fronte i mesi di bella stagione per eseguire al meglio i lavori».

L’ALTERNATIVA

Per consentire la realizzazione dell’opera si rende necessaria una viabilità alternativa. «Ecco perché già da qualche settimana - spiega il dirigente - le nostre squadre stanno procedendo con la sistemazione e la messa in sicurezza della vecchia strada che corre vicina alla galleria: con l’investimento di un milione di euro nascerà così il bypass dei Castei. Qui, dopo il rinforzo del piano viario e la “pulizia” dei versanti, il traffico potrà transitare a senso unico alternato. Secondo gli intendimenti questo tracciato servirà anche nei momenti in cui verrà svolta la manutenzione ordinaria della galleria o anche qualora dovessero registrarsi degli incidenti stradali all’interno del tunnel». Ma una volta tornata “a nuovo” la vecchia regionale 203 in tempo ordinario diventerà un tratto della pista ciclo-pedonale che, secondo il progetto dell’Unione montana Agordina e di vari Comuni, partirà da Sedico per dirigersi alla volta dell’Agordino e viceversa.

