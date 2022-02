Galleria Comelico, è ufficiale: l'Anas avvierà i lavori in primavera. Cantiere per 745 giorni, 24 ore su 24

BELLUNO - E' confermato per la prossima primavera, con la durata dei lavori fissata in 745 giorni, ma con l'apertura diurna alla circolazione dei veicoli, l'avvio dei lavori di ristrutturazione della galleria «Comelico», lungo la strada statale 52 «Carnica», tra Auronzo e Santo Stefano di Cadore. Lavori definiti «ormai improcrastinabili» da parte di Anas, che ieri ha incontrato il Prefetto di Belluno per esaminare lo stato delle procedure dell'intervento e valutare gli esiti della prima riunione del tavolo tecnico con gli enti territoriali. Il timore espresso dalle amministrazioni, al momento dell'annuncio dei lavori, riguardava il rischio di isolamento del Comelico e delle vie di collegamento con Sappada e la Carnia.

È stato confermato - informa l'Anas - che nonostante le condizioni attuali della galleria non sembrino far presagire rischi per la sicurezza della circolazione, lo stato dell'opera impone che l'intervento di rinforzo strutturale ed adeguamento impiantistico previsto da Anas debba essere comunque eseguito nel più breve termine possibile. Ulteriori rassicurazioni sono state fornite circa il mantenimento di quanto stabilito nella riunione del 22 dicembre scorso, cioè che la galleria non chiuderà in orario diurno, ma rimarrà transitabile a senso unico alternato, e chiusa nel solo orario notturno. Anas ha comunicato al Prefetto che sono in corso ulteriori approfondimenti su quale sarà l'orario di chiusura notturna, sui tempi del semaforo per evitare i disagi per gli spostamenti delle fasce di utenza più delicate, quali i pendolari e gli studenti che frequentano il Centro Cadore e il Comelico.

Lavori 24 ore su 24

Il cantiere sarà comunque attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sia durante la chiusura notturna sia durante l'apertura diurna, adottando tutti gli accorgimenti tecnici necessari a far coesistere la sicurezza del transito con quella delle maestranze. Alla seconda riunione del tavolo tecnico, prevista in modalità telematica il prossimo 17 febbraio, Anas e il progettista dell'intervento saranno a disposizione dei rappresentanti delle Amministrazioni per illustrare, nel dettaglio, l'intervento previsto e le sue motivazioni, e per condividere gli approfondimenti scaturiti dalla precedente riunione in merito alla gestione del traffico in galleria.