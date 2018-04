Ladra di ori in casa di riposo, ma l'anziana sventa il furto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Butta le braccia al collo di un’85enne ospite della casa di riposo di Longarone e tenta di portarle via la catenina d’oro. Ma la vittima, scaltra nonostante l’età avanzata, non si è fatta raggirare ed ha subito allontanato la donna che è stata poi riconosciuta. Si tratta di una 67enne dell’Alpago, già nota per una lunga serie di precedenti specifici.I carabinieri che hanno fatto le indagini hanno fatto vedere la sua foto alle ospiti della casa di Longarone ed è stata subito riconosciuta. Contro di lei è partita una denuncia per tentato furto aggravato.