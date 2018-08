Furto senza scasso allo stadio, spariti i borselli delle atlete

di Damiano Tormen

Allenamento con “delitto”. Il Keralpen si ritrova vittima dei ladri. Di nuovo viene da dire, perché alle fanciulle della squadra bellunese di calcio era già capitato un episodio simile. Sempre allo stadio Polisportivo, sempre durante un allenamento. Solo che stavolta ai topi di spogliatoio è andata decisamente meglio: la refurtiva difatti è di diverse centinaia di euro.IL FATTOTutto è capitato venerdì sera, senza che le fanciulle del Keralpen o lo staff tecnico potessero accorgersi di niente. Le ragazze difatti si stavano allenando sul terreno del Polisportivo, per la preparazione atletica pre-campionato. Una sera come tante: corsa, stretching, allenamento tecnico-tattico. Spensieratezza e risate, come è normale che sia tra ragazze che giocano nella stessa squadra da anni. Solo che mentre le calciatrici correvano e sudavano in campo, qualcuno si è introdotto negli spogliatoi. E ha fatto razzia di tutto quello che di utile c’era. Borselli e portafogli soprattutto, preda prelibata dei topi di spogliatoio.