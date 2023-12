BELLUNO - Che qualcosa non andasse se n’è accorto un amico di Massimo Bortoluzzi, titolare dell’Osteria al Ponte di Borgo Pra passando ieri mattina davanti al locale chiuso: quella porta appena accostata e quelle schegge di legno a terra non lasciavano presagire nulla di buono. Così lo ha chiamato, Bortoluzzi, originario dell’Alpago, ma residente a Ponte, ha lasciato quello che stava facendo e si è precipitato per verificare di persona cosa fosse successo. Una volta sul posto è apparso tutto chiaro: il portoncino in legno, chiuso a doppia mandata con una serratura molto semplice, era stato forzato, forse con un cacciavite o con un piede di porco.



LA RAZZIA

Una volta all’interno del locale, che non è dotato di telecamere di videosorveglianza, hanno puntato dritti alla cassa dov’erano custodite banconote per 250 euro, un fondo che Bortoluzzi utilizza per le normale operazioni di ogni giorno. Spariti anche altri 40, 50 euro in monetine, per un danno economico complessivo di circa 300 euro. Il danno maggiore forse è quello alla porta da riparare e con la serratura da rimontare nuova. Dalla forza usata per sfondare le ultime resistenze dell’infisso, la parte metallica del congegno, quella in cui entra il blocchetto della serratura, è stata trovata un paio di metri più avanti sotto al bancone.



L’AMAREZZA

“Mordi e fuggi” nella notte, dunque: il (o i ladri) ha trascurato una costosa macchina fotografica che si trovava vicino al bancone e anche il pc. «Hanno puntato dritti alla cassa - commenta amareggiato Bortoluzzi - servivano soldi contanti, hanno trascurato il contenitore delle mance che conteneva poche spiccioli». Tralasciati anche cibi, bevande e superalcolici, non è escluso che i malviventi siano stati disturbati da qualche rumore e abbiano dovuto fuggire soltanto con i soldi. Bortoluzzi aveva chiuso il locale martedì sera e mercoledì non aveva aperto. Un conoscente aveva controllato che tutto fosse a posto proprio mercoledì pomeriggio verso le 16. Poi, ieri mattina, la scoperta. A Bortoluzzi, che all’Osteria aveva già subito un furto alcuni anni fa, non è rimasto che chiamare la Polizia. L’equipaggio ha fatto alcune foto e raccolto la testimonianza del proprietario che nelle prossime ore formalizzarà la denuncia di furto contro ignoti. In maggio, lo stesso Bortoluzzi era stato minacciato con un coltello da un avventore ubriaco al quale si era rifiutato di versare da bere.