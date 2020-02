Colpo da 50mila euro alla Mictu: ladri "intenditori" via con i cilindri

QUERO VAS - Colpo da 50mila euro nel fine settimana alla ditta Mictu srl, che crea utensili a Quero Vas. Sono intervenuti stamattina, 10 febbraio, i carabinieri della stazione di Lamon. Secondo quanto ricostruito i ladri hanno agito tra le 17.30 di sabato e le 7.30 di oggi e dopo aver forzato una finestra hanno rubato dei cilindri in metallo duro Wda di vario taglio, utilizzati per costruire utensili speciali. Il bottino è stato stimato in 50mila euro. Ultimo aggiornamento: 18:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA