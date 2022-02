BELLUNO - Avrebbe rubato dal conto del padre più di 13mila euro, per pagarsi il matrimonio e il regalo di laurea del figlio, e ora cercherà di patteggiare. Ma per farlo dovrà prima risarcire le parti offese, cioè la madre e il fratello. Come? Rinunciando alla sua quota di eredità che consiste in un appartamento a Cavarzano di 90mila euro che possiede insieme ai suoi familiari. Se il giudice tutelare sarà d'accordo, verrà firmata la transizione e poi la difesa cercherà di concordare il patteggiamento insieme al pubblico ministero. Per ora è tutto fermo.



LA RICOSTRUZIONE

L'imputato Robertino De Nard, 62enne originario di Ponte nelle Alpi ma residente a Verona, è una persona stimata negli ambienti legati alla sanità. È stato direttore del servizio tecnico ospedaliero e dirigente Spisal dell'Usl 22 Bussolengo (in provincia di Verona), dirigente tecnico e dirigente del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Usl 9 Scaligera (sempre a Verona). Inoltre, come libero professionista (De Nard è ingegnere), continua a essere chiamato come perito e consulente tecnico dai tribunali veneti. Insomma, l'imputato ha familiarità con l'ambiente giudiziario. Com'è possibile che sia finito in un'indagine per peculato? La nomina di amministratore di sostegno del padre è del 3 aprile 2013. L'incarico viene mantenuto fino alla morte del genitore, avvenuta il 25 settembre 2017. Durante quegli anni, secondo la Procura di Belluno, si sarebbe impossessato di 13.162 euro per scopi personali. Una somma ingente raccolta dal 2014 al 2017, prima con un grande prelievo, poi con piccole quantità di denaro ogni anno. Il 5 settembre 2014, ad esempio, avrebbe preso 10mila euro da uno dei contri del padre «a titolo personale quale erogazione per il proprio matrimonio». Circa un anno dopo, il 12 novembre 2015, ulteriori 410 euro da un altro conto corrente sempre per scopi personali. Il 23 febbraio 2016, con la causale regalo laurea nipote, altri 2mila euro. Infine 752 euro, a più riprese, il 3 luglio e il 25 settembre 2017. Il totale ammonta a più di 13mila euro, prelevati tra le province di Belluno e di Verona. Questa è la versione della pubblica accusa e il pm ha chiesto il rinvio a giudizio di De Nard ma è tutto congelato. L'udienza preliminare di ieri mattina è stata rinviata con l'obiettivo di raggiungere un accordo tra le parti. L'imputato dovrebbe rinunciare a una quota della sua eredità per ottenere il patteggiamento, sperando di rimanere sotto i due anni di reclusione per ricevere la sospensione condizionale della pena.