Va a rubare biciclette e incappa nei controlli anti-contagio: arrestato

BELLUNO - Un 27enne romeno è stato fermato ieri mattina, 16 marzo, in via Col di Lana a Belluno alla guida di un furgone. Doveva essere un normale controllo sulla autocertificazione e il rispetto delle regole sui divieti di movimento anti-contagio, ma non è stato necessario spiegare perché fosse fuori: quando i poliziotti della squadra Volanti hanno aperto il retro del furgone hanno trovato 32 bici rubate e 4 telai. Un bottino di un valore di circa 87mila euro. Trovandosi i fronte ad una situazione sospetta, i poliziotti accompagnano il soggetto in Questura per iniziare

gli approfondimenti. Dopo una approfondita ricerca tra i venditori al dettaglio di bici nell’intera Regione, i

poliziotti riescono a contattare il gestore del “Cicli The Best” di Romano D’Ezzelino (VI) il quale, date le

disposizioni vigenti non si era recato al lavoro nel suo negozio. Una volta giunto in bottega, il commerciante

ha subito avuto modo di constatare come nella notte, dei malviventi avevano tranciato la sua serranda e gli

avevano rubato numerosi articoli tra bici da corsa, MTB e telai di marche prestigiose quali Cannondale,

avevano rubato numerosi articoli tra bici da corsa, MTB e telai di marche prestigiose quali Cannondale,

Giant, Bianchi, Cavalera, Scapin, Fantic ecc. Il 27enne è stato fermato come indiziato di delitto per ricettazione e si trova al momento in carcere di Baldenich. Ultimo aggiornamento: 15:35