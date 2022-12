FELTRE - I ladri tornano a colpire nel feltrino: presi di mira una villetta in centro e i garage di un condominio nella zona di Farra-Boscariz. Sui casi indagano i carabinieri ma è ipotizzabile che si tratti di gruppi diversi in quanto la villetta è stata messa a soqquadro e i ladri hanno cercato ori e contanti, nei due garage invece sono andati a colpo sicuro sottraendo le biciclette.

IL RACCONTO

I fatti risalgono a lunedì pomeriggio. Nel mirino dei ladri una villetta singola in un quartiere centrale di Feltre. In quel momento in casa non c'era nessuno. La proprietaria era impegnata a scuola in quanto fa l'insegnante. Il compagno invece era al lavoro. Al loro rientro, intorno alle 18.30, l'amara sorpresa. «Abbiamo visto subito che qualcuno si era introdotto nell'abitazione» afferma la proprietaria, che ricostruisce: «I ladri sono entrati tra le 18 e le 18.30 sfruttando il buio. Con un piede di porco hanno sfondato una finestra anti sfondamento che si trova in un punto, l'unico, non illuminato. Una volta all'interno hanno messo a soqquadro tutto». I ladri hanno aperto tutti i cassetti e gli armadi togliendo tutto quello che c'era dentro. «Non teniamo contanti, per cui hanno portato via alcuni orecchini, collane e braccialetti in oro - afefrma la proprietaria. Abbiamo alcune cose tecnologiche, come computer, tablet e quant'altro, ma non hanno toccato nulla. I danni sono quindi solo quelli della finestra e gli ori sottratti. Certo è che resta l'amarezza per il fatto che un estraneo sia entrato nostra casa e abbia toccato le nostre cose». L'unico in casa era il cagnolino che la coppia ha preso da pochi mesi. «Quando sono arrivata era molto spaventato. Ringhiava anche contro di noi. Probabilmente gli hanno fatto qualcosa, per comportarsi così, ma fortunatamente sta bene» conclude la proprietaria. La coppia ha fatto denuncia ai carabinieri di Feltre che si sono recati sul posto per i rilievi di rito.

ALTRI EPISODI

Questo è solo uno dei furti che hanno colpito Feltre e il feltrino in questi giorni. Nella notte tra lunedì e martedì, ignoti hanno aperto due garage in un condominio nella zona di Farra - Boscariz sottraendo due biciclette di valore. Secondo le vittime i ladri sapevano cosa volevano e dove prenderlo in quanto sono andati a colpo sicuro, aprendo solo quei due garage e prelevando solamente le biciclette. Sempre in questo fine settimana i malviventi si sono introdotti in alcune abitazioni di Pedavena e di Lentiai di Borgo Valbelluna.