FELTRE - Giornata di furti venerdì sera nel comune di Feltre. Numerose le segnalazioni di intrusioni in abitazioni nelle zone di Farra di Feltre e di Villabruna e superlavoro per i carabinieri della Compagnia di Feltre, con diversi sopralluoghi nelle case visitate dai ladri. Tra le abitazioni colpite quella di Ivano Carpene, residente in via Piccolotto, nella frazione di Farra. Come racconta l'uomo, «venerdì pomeriggio intorno alle 14 mia moglie è uscita di casa. L'abitazione è quindi rimasta incustodita fino alle 18, quando ha fatto ritorno. Non appena ha aperto la porta si è subito resa conto che qualcosa era successo». Ignoti, con un piede di porco, hanno scassinato una finestra e si sono introdotti all'interno. Il più classico dei modus operandi. «Non hanno portato via nulla, perché non c'era niente da rubare - prosegue Carpene -, certamente da una parte resta la rabbia di sapere che qualcuno si è introdotto nella tua casa e, dall'altra, il caos che hanno lasciato in quanto l'abitazione è stata messa a soqquadro. Hanno svuotato tutti i cassetti». L'uomo ipotizza che l'effrazione sia avvenuta all'imbrunire, intorno alle 17, in quanto la sua casa si trova in un condominio di quattro appartamenti e ci sono altre abitazioni intorno; sembra improbabile che qualcuno potesse introdursi all'interno con la luce del sole. L'altro furto denunciato è avvenuto in via Fornaci, nella frazione di Villabruna: il copione è sempre uguale infissi forzati e una volta all'interno tutto a soqquadro a caccia di qualcosa di valore.

Torna quindi la preoccupazione tra la cittadinanza in quanto, come ormai siamo abituati, il periodo prenatalizio è quello privilegiato dai ladri.