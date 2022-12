PONTE NELLE ALPI - Sempre la solita tecnica, sempre lo stesso periodo. Il copione dei furti di Natale è stato messo in scena nel tardo pomeriggio del 23 dicembre, quando molta gente era fuori casa per le ultime spese, colpendo la zona dei Coi de Pera. Due colpi sono stati messi a segno a Quantin, dove sono state prese di mira un'abitazione, nei pressi del cimitero, ovvero in un'area decentrata, e poi una casera.

I ladri sono entrati spaccando una finestra. Il bottino non sarebbe stato particolarmente interessante, ma è decisamente andata meglio nella frazione di Losego dove sono stati portati via gioielli e orologi di notevole valore. In tutto il bottino ammonterebbe a circa diecimila euro.

Poi la fortuna è stata tentata a Roncan dove però il rientro dei proprietari di casa ha messo in fuga i malviventi o forse un solo malvivente. Difficile sapere in quanti fossero, salvo non siano stati catturati da qualche telecamera si videsorveglianza. Il territorio pontalpino, infatti, ha molte postazioni e spesso è proprio grazie a queste immagini che i casi vengono risolti. Vedi ad esempio la recente rapina all'alimentari Ardivel di viale Dolomiti dove il titolare era stato addirittura accoltellato da una banda rivelatasi poi essere tutta composta da minori.

Massimo il riserbo dei carabinieri, intervenuti per i rilievi, che preferiscono non rilasciare dettagli sull'accaduto.

Le indagini sono in corso anche se risalire agli autori non sarà certo facile. Si tratta infatti di gente evidentemente esperta in questo genere di razzie. Sanno quando e dove colpire. E lo fanno con scaltrezza.